哪些ETF最夯？ 原油 中概 新掛牌商品大掃瞄

【文／楊璧如】

新冠疫情起伏不定，香港恒大地產爆發債務危機，美國債務上限兩黨爭議不斷，中國又實施能耗雙控，未來將在多省無預警限電，廠商提前囤料，原物料報價走高，近期能源價格漲勢凌厲，又讓市場憂慮通膨惡化，恐加速全球升息腳步。即使美國債務上限危機已推遲到12月，但金融市場在利空頻測下，震盪頗為劇烈，台股更快速修正逾千點，回防年線附近。

ETF成交量明顯增加

台股劇烈震盪，指數仍在歷史偏高水位，前波熱門個股修正幅度更大，操作難度又高於上季，也讓投資人感嘆賺錢不易。系統性風險上升，現階段ETF市場反而出現加溫現象，不少ETF成交量明顯增加，股價明顯較台股強勢，甚至有些趨勢開始低檔翻揚。

由於先前元大高股息（0056）、永豐台灣ESG（00888）等ETF接連宣布配發逾5%高股息，引發市場轟動，而10月ETF除息大秀即將上演，統計10月有43檔ETF將除息，也讓近期ETF更受投資人關注。

ETF將指數證券化，兼具開放式基金及股票特色，投資方法與股票完全相同，一般而言，多有定期配息的優勢，基金公司也隨時視市場關注題材發行相關的ETF，免除投資人選股障礙。而基於永續經營概念，指數編製機構也會選擇具代表性的個股做為成分股，並定時檢視，剔除不合宜，新增更具代表性的公司，確保題材與成分股的名實相符。此外，ETF有正反向、倍數槓桿等特性，更有利投資人掌握趨勢，進而放大獲利。

ETF除了常被用來做為存股工具之外，投資人也可以用更為積極的方式來投資ETF。以正向ETF來看，投資ETF的時機適合在景氣開始復甦，但對個股走勢把握度不高時，用一籃子概念布局波段財。

進入多頭時期，一旦強勢主流股出現，市場資金追逐高報酬，此時ETF走勢通常會較個股弱勢，以今年台股持續創高的過程來看，元大台灣50（0050）表現便遠遠落後大盤走勢。不過，當盤面個股輪動加快，指數進入整理，但盤勢還未落入空頭時，又是布局ETF的另一個時機。

外資大買時也是時機

由於ETF通常是由特定題材的績優股所組成，而多頭盤勢經過修正後，仍需由大型股帶動方能續漲，但投資人不易判斷下一波會是由誰所帶動，單壓特定股的風險極高。因此，投資人在此時進場，不僅可分散風險，之後ETF所對應的個股常能上漲推動指數續漲，進而取得獲利。