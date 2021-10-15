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元宇宙引爆新網路革命 誰能分食70兆元未來商機？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／許博傑】

元宇宙（Megaverse）這一陌生而又虛幻的名詞，正式在今年第3季開始引爆科技業未來的70兆元商機以及新想像空間！元宇宙這個詞是在尼爾．史蒂芬森1992年的科幻小說《雪崩》被創造出來，根據他的說法：「戴上耳機和目鏡，找到連接終端，就能夠以虛擬分身的方式，進入由計算機模擬與真實世界平行的虛擬空間。」

科技龍頭看好元宇宙

如果這個意境要拿日常生活來做解釋，可以把它想像成，人們穿戴上VR裝置以網路分身登入虛擬世界，在這虛擬世界中，人可以自由設定自己分身的樣貌、年齡，但不會讓別人知道你在現實世界的身分，人在這虛擬世界裡不只遊戲、也能上學、上班，而虛擬世界中的資源可以是臉書內，也可以是其他遊戲裡，所有虛擬的遊戲、場域等，都可以在這裡面自由的互相穿梭，甚至資源能輕易地轉換，也就是說，這些虛擬的環境全部整合成了「元宇宙」。

Roblox是第1個將元宇宙寫進上市說明書的元宇宙概念股，去年上市市值約40億美元，今年3月上市後，在市場追捧下市值已超過400億美元、月活躍用戶達1.6億人，對元宇宙概念想了解的投資人，可以上Roblox的平台去體驗裡面的遊戲，就會有一個大概的認識。

除了Roblox外，目前包括Facebook、輝達（NVIDIA）、微軟、Google、騰訊等科技巨頭，都宣布要進軍元宇宙領域。臉書創辦人祖克伯說元宇宙將是下一代的網際網路，希望在5年內將臉書轉化為元宇宙公司，並且在9月底宣布投入5000萬美元（台幣13.8億元），資助全球元宇宙研究機構與計畫夥伴；輝達執行長黃仁勳形容，在元宇宙裡你可以和朋友在3D的世界暢遊，甚至可以實現時光旅行，或是以光速前往遙遠之地；Google則是透過YouTube VR布局軟體和服務；抖音母公司字節跳動近期則以近1億元人民幣投資元宇宙遊戲開發商。

由於元宇宙是一個虛擬的世界，並且目前無法由任何一家公司單獨建立，如同網路世界，無論這些科技巨獸是否參與，元宇宙都始終存在亦無法一夕打造，所以，縱使目前已經有初步的概念，但根據現階段的科技，許多元宇宙的產品，在未來10年後才有可能大量問世。

先看AR、VR概念股

Oculus是臉書於2014年花了20億美元收購的VR科技公司，主要產品就是VR頭盔Quest，玩家配戴並綁定Facebook帳號就可暢玩VR遊戲，在經過7年的VR沉澱期後，臉書近期大動作宣示進軍元宇宙，似乎是想利用Oculus開啟下一個業務新里程碑，由於Oculus容許玩家進入虛擬世界玩遊戲、與其他玩家交流，等同是現實與元宇宙的介面。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/10/15 No.1271】

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