通膨風暴下如何選股？ 資產 原物料族群最吸金

【文／賴建承】

自新冠肺炎爆發1年多以來，全球主要央行狂印鈔票的負面效果已逐漸顯現，尤其是「通膨」這隻怪獸的壯大最令人擔憂，不論是已開發國家或是新興市場均受到不同程度之壓力。

油價大漲引爆通膨

由於通膨居高不下的時間可能比預期長，ECB已決定自本季起放慢購債步調，Fed最快可能11月開始縮減量化寬鬆規模，甚至包括南韓、紐西蘭、巴西、俄羅斯等國都已開始進入升息循環，暗示通膨疑慮難以在短期內消退。故除了關注各央行的貨幣政策外，通膨所帶來的資產與原物料題材則是投資人可留意之焦點，哪些資產股與原物料股值得留意，筆者將於後文中剖析！

去年以來，受惠資金充沛加上疫情影響供需，使得商品報價均大漲過一輪，自貨櫃輪、鋼鐵、非鐵金屬，到近期的小麥、棉花、散裝輪、動力煤等，尤其是油價的大漲更是牽動「通膨」的最主要原因。

由於全球疫苗接種率提升，各國陸續解封帶動能源需求轉強，加上北半球進入冬季用油旺季，且煤與天然氣價格居高不下，也讓油發電成為替代選項而增加需求。此外，OPEC+宣布維持既有的增產基調，不顧市場呼籲大幅增產要求，使得西德州原油與布蘭特原油雙雙突破80美元關卡，創下7年來新高價。

台塑吸引法人喊進

不過，並非所有塑化股都可受惠油價上漲，仍須觀察各產品之淡旺季，目前包括EVA、PVC與PE等報價可以維持上漲趨勢，故台塑（1301）、華夏（1305）、台聚（1304）與亞聚（1308）是焦點。其中PVC受惠印度雨季後、排燈節前的拉貨需求，加上中國「能耗雙控」使得電石法生產的產能減少，同時，美國基建需求題材推升遠東區PVC報價自7月的每公噸1240美元漲至1500美元，也讓台塑股價創波段高。

台塑自結第3季稅後淨利193億元，EPS3.03元，累計前3季稅後淨利545億元，EPS8.56元，外資與投信紛紛買超，10日線為短線操作關鍵，5月6日高點113元不破，多頭格局可望持續。華夏股價一度突破4月高點，短線量縮拉回整理，由於月、季線黃金交叉，月線不破則多頭可期。