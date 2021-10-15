銀價暴跌露凶兆？ 供應鏈與通膨問題威脅經濟

【文／阮文非】

白銀被視為貴金屬同時，也具有工業使用的用途，但近期白銀價格持續大跌，累計跌幅已超過20%而陷入技術性熊市，情況似乎不太妙，投資人該怎麼解讀這場白銀暴跌背後的經濟現況？

白銀被視為貴金屬同時，也具有工業使用的用途，過去被認為是，不管貴金屬的避險需求，抑或經濟成長增加工業需求，都少不了白銀，但近期白銀價格持續大跌，所反映出來的問題包括工業需求不斷下滑，通膨壓力增加美國升息壓力而推升美國公債殖利率，使美元轉強而不利白銀價格走勢。不管是哪一個下跌因素，都顯示出目前全球經濟可能要出狀況，但是，跌深的銀價卻反而可能出現低接機會。

正陷入技術性熊市

倫敦白銀現貨價從5月每盎司逾28美元開始大幅往下跌，迄10月11日止已下跌滑至22美元附近，累計跌幅已超過20%而陷入技術性熊市。其月線連4黑，更是2014年11月來最長跌勢，相較之下，黃金現貨價同期間累跌逾8%，連技術性拉回修正的程度都還不到。

雖然外界預期美國聯準會在面對通膨上升壓力愈來愈大之下，即將在11月或12月就開始縮減其每月買債規模，刺激美國公債殖利率從9月中開始加速往上升，其中，美國10年期公債殖利率已升破1.6%水準，帶動美元持續升值。

美元走高，本來就不利於以美元計算的貴金屬價格走勢，債息上升也導致不會產生任何利息收入的貴金屬不被投資人青睞，但在這種情況下，銀價的跌勢居然比金價來得深，這就不僅僅是利率與美元等因素可以解釋。

包括聯準會等打算收回去年新冠疫情爆發以來的振興措施，使貨幣政策方向不利銀價的同時，其實整體需求也出狀況。白銀除了有珠寶等奢侈需求外，也能應用在包括太陽能面板與半導體等工業用途，可是全球供應鏈卡著瓶頸的問題遲遲未能解決，已導致從原料、能源到工業製品等各個環節的供應出現短缺，導致油價等漲不停，加上像美國勞動市場人力不足而薪資大漲，都加重企業經營壓力而減少工業需求，白銀首當其衝。

匯豐銀行首席貴金屬分析師史迪爾（James Steel）說，目前所有貴金屬價格正反映工業需求低於市場預期，和聯準會計畫開始退場並導致美元轉強等集合各種利空因素。

自1975年以來，歷年的9月份幾乎是黃金、白銀和與之相關礦商股價，為全年表現強勁的月份，但在利空大集合下，今年9月的金價和銀價不但表現疲弱，相關礦商股價表現更慘，當中又以銀礦商的股價弱到爆炸，像First Majestic Silver和Hecla Mining股價在第3季跌幅超過25%，銀礦商基金Global X Silver Miners ETF也下跌約18%。