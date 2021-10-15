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強弱股大洗牌 3面向總體檢 挖出高CP值股

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／陳威良】

今年以來台股呈現上有鍋蓋、下有鐵板的區間行情，每當大盤指數經歷波段修正後，隨之都會出現強力反彈，只不過前兩次跌破半年線後多頭就開始反攻，而這回是直到下探年線才踩住煞車。

融資維持率寫新低

雖然本波修正1471點，相對5月回檔2550點、7月回檔1786點而言，拉回幅度較小，但大盤融資維持率低點151.46%卻改寫今年新低，顯示災情恐怕更比先前慘烈。最主要是上市櫃公司破底家數愈來愈多，假如觀察10日、20日以及60日均線，這3條均線能夠呈現多頭排列格局的僅占整體家數的13%，大約200多家，所以選股難度愈來愈高。

其實對於第4季後市也不必悲觀，「Sell in May And Go Away」這是一句流傳很久的華爾街諺語，說明了5月過後美股經常動盪加大、操作難度提升，那麼進一步思考，什麼時間適合再重返股市呢？

從大數據來看，或許就是10月。據統計，如果最近10年都在10月開盤買進S&P 500指數，之後都不要再動作，一直抱牢到隔年4月底出場，就可創造出9勝1負的操作佳績，勝率高達9成，平均報酬率為9.81%，最高的一次甚至獲利可達24%！

類似的情況也在台股發生，過去10年，大盤在10月份的上漲機率達7成，是3月份以來最高，12月的漲率更高達9成，是一年當中上漲機率最高的月份！換句話說，經歷了第2季、第3季種種利空衝擊，現在台股可能才正要漸入佳境。

也許多數投資人還處於歷劫過後的驚魂未定狀態，不過該提醒自己：「當別人恐懼時要貪婪」，近期CNN的「恐懼與貪婪指數」維持在20至40的偏向恐懼情緒，表示股市正在打底階段，因此該打起精神認真找尋低估好股，逢低布局。

從基本面來找好股

系統性風險之下，通常無論好、壞股都會跟著修正，不過海水退潮後，就知道誰是真正留在沙灘上的珍珠。從基本面來搜尋珍珠好股，第一是業績要夠出色，因此可先檢視上半年EPS、前9月的營收，是否呈現高成長動能；其次，好股被錯殺要撿便宜，可參考本益比評價，不過各產業適用本益比不同，因此不宜用絕對倍數的高低來衡量，所謂的便宜，是該公司目前的本益比相較於過去低，參考近10年平均值做為比較基準。如此一來，超值好股就呼之欲出了。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/10/15 No.1271】

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