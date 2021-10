強弱股大洗牌 3面向總體檢 挖出高CP值股

【文/陳威良】

今年以來台股呈現上有鍋蓋、下有鐵板的區間行情,每當大盤指數經歷波段修正後,隨之都會出現強力反彈,只不過前兩次跌破半年線後多頭就開始反攻,而這回是直到下探年線才踩住煞車。

融資維持率寫新低

雖然本波修正1471點,相對5月回檔2550點、7月回檔1786點而言,拉回幅度較小,但大盤融資維持率低點151.46%卻改寫今年新低,顯示災情恐怕更比先前慘烈。最主要是上市櫃公司破底家數愈來愈多,假如觀察10日、20日以及60日均線,這3條均線能夠呈現多頭排列格局的僅占整體家數的13%,大約200多家,所以選股難度愈來愈高。

其實對於第4季後市也不必悲觀,「Sell in May And Go Away」這是一句流傳很久的華爾街諺語,說明了5月過後美股經常動盪加大、操作難度提升,那麼進一步思考,什麼時間適合再重返股市呢?

從大數據來看,或許就是10月。據統計,如果最近10年都在10月開盤買進S&P 500指數,之後都不要再動作,一直抱牢到隔年4月底出場,就可創造出9勝1負的操作佳績,勝率高達9成,平均報酬率為9.81%,最高的一次甚至獲利可達24%!

類似的情況也在台股發生,過去10年,大盤在10月份的上漲機率達7成,是3月份以來最高,12月的漲率更高達9成,是一年當中上漲機率最高的月份!換句話說,經歷了第2季、第3季種種利空衝擊,現在台股可能才正要漸入佳境。

也許多數投資人還處於歷劫過後的驚魂未定狀態,不過該提醒自己:「當別人恐懼時要貪婪」,近期CNN的「恐懼與貪婪指數」維持在20至40的偏向恐懼情緒,表示股市正在打底階段,因此該打起精神認真找尋低估好股,逢低布局。

從基本面來找好股

系統性風險之下,通常無論好、壞股都會跟著修正,不過海水退潮後,就知道誰是真正留在沙灘上的珍珠。從基本面來搜尋珍珠好股,第一是業績要夠出色,因此可先檢視上半年EPS、前9月的營收,是否呈現高成長動能;其次,好股被錯殺要撿便宜,可參考本益比評價,不過各產業適用本益比不同,因此不宜用絕對倍數的高低來衡量,所謂的便宜,是該公司目前的本益比相較於過去低,參考近10年平均值做為比較基準。如此一來,超值好股就呼之欲出了。