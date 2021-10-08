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小資族跨市交易指南 投資績優股 能源商品正對時

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／盧昱衡】

美國聯準會（Fed）9月聲明稿指出美國經濟發展若如預期，將很快開始縮減每月購債規模。聯準會於美東時間9月22日下午2點（台北時間9月23日凌晨2點）公布最新利率決策，會後聲明有3大重點：（1）疫苗施打降低疫情對經濟影響，但強調經濟前景仍有不確定性。（2）允許通膨在一段時間內，超過2%目標（平均通膨目標）。（3）在經濟發展如預期的背景下，委員會判斷每月購債將很快開始放緩。

高通膨似非暫時現象

在利率政策逐漸收緊的前題下，美元指數隱隱有打底轉強的樣貌，同時美國10年期公債殖利率則跳升回1.5%（，而美股則呈現震盪拉回走勢，S&P 500指數、道瓊指數、費半指數以及那斯達克指數紛紛跌落半年線。

而除了聯準會收緊資金因素外，另一方面，通膨仍居高不下，歐元區8月CPI（消費者物價指數）年增率達到3% ，創10年來新高，美國8月CPI則是年增5.3%，扣除能源以及食物的核心CPI也有4%。數據顯示，高通膨似乎並未如同聯準會之前所強調的僅為暫時現象，持續1年以上的機率愈來愈大，尤其是供應鏈緊俏的狀況非常令投資人擔憂。

雪上加霜的是，能源價格持續走高，至10月5日布蘭特原油價格已來到81美元／桶，美國輕原油也來到77.8美元／桶，天然氣期貨價格也來到5.97（每百萬英熱單位／美元），今年以來，天然氣期貨每日累計漲幅已超過90%，而輕原油和布蘭特原油也皆有50%左右的累計漲幅。儘管其他的大宗商品如農產品、基本金屬以及運價，自5月以來通膨程度已逐漸消退，但是，能源相關的產品仍然處於供給小於需求的階段。

台股市場自第3季以來投資難度大幅提高，連續的修正讓指數從18000點之上修正至16000點，2000點的修正幅度讓投資人相當難以操作，而在大盤相對弱勢的時候，一些上半年的熱門產業，包括面板、航運等，也都呈現反彈無量、下跌有量的修正格局。在這樣的情境下，小資族的資產到底該如何配置操作呢？筆者提供一些經驗供讀者參考。

首先，降低風險承擔，進行資產配置。有技術分析底子的投資人應該有警覺，台股的走勢逐漸有頭尖頂的跡象，在5月的大跌修正之後，雖然指數於7月中再次站上萬八，但爾後成交金額逐漸萎縮，並且2次反彈皆無力站回萬八之上，而半年線的買盤積極進場程度也不若5月。

現階段需重資金配置

雖然，技術分析並不代表未來走勢，但仍可以觀察出投資人信心，及參與市場的意願已不復今年上半年，尤其股市位階高，投資人更需謹慎小心，以往動輒壓入全部資金積極攤平的操作方式，風險變得極大，資金配置變得更重要。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/10/8 No.1270】

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