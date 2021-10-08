鴻海聯袂裕隆拚雙贏 MIH平台概念股欲小不易

【文／孫嘉明】

去年年初新冠疫情逐步在全球肆虐，雖然各國傾盡全力在史上最短的時間內開發出應對的疫苗，不過在病毒持續變種下，疫情影響截至目前為止仍揮之不去。各國為應對疫情，控制爆發或惡化皆採取許多的防疫措施，這些措施除了直接衝擊實體零售、觀光，及客運運輸等行業外，對全球製造供應鏈亦造成影響。

降低車市入場障礙

今年度汽車與電動車產業及其供應鏈在全球第3波的疫情影響下，缺料、缺工等因素皆造成全球車市銷量下滑，不過在完整疫苗覆蓋率持續的提升與口服的治療用藥推出之下，人類雖不能消滅病毒，不過與之共存的可能增加，因此車市缺料、缺工的問題必定可解，後續車市復甦可期。

除車市復甦的預期外，電動車在歐盟碳排放限制愈發嚴苛、中國新雙積分制、各國政府推動電動車相關補貼等政策，都促使市場相關廠商加大電動車的投入，後續在車市的逐步回溫，及中、長期政策的支持之下預估電動車的銷量可達1400萬輛，複合成長率有望直逼4成。

在電動車的需求持續增溫的預期下，國內電子製造代工大廠鴻海（2317） 建立MIH電動車開放平台，並攜手汽車生產廠商裕隆（2201）成立鴻華先進科技，試圖改變傳統車廠以硬體為核心的思惟，改以軟體為核心，藉此降低開發費用，開發週期，並降低車市的入場障礙。

MIH題材持續發酵

鴻海本身擁有厚實的資訊及通訊科技製造能力，同時具有豐富的全球供應鏈管理經驗與能力，雖然缺乏整車製造的經驗，不過在未來車市朝向智慧化與電動化，對於資訊與通訊技術需求將會持續增加，再加上其攜手整車製造廠取得整車製造的經驗，在兩方的整合之下，有助鴻海取得車市中電動車之市場份額。

日前MIH的C級距電動車意外曝光，市場開始關注鴻海與裕隆及其集團中的個股，近期在中國大陸限電、美國聯準會態度轉向保守下，台股個股大多受到壓抑，相關個股亦難免受到影響，不過具MIH題材之個股在基本面題材持續發酵下，後續仍可持續關注。

回過頭來看，鴻海與裕隆集團與MIH題材相關的個股，鴻海回落至年線附近震盪，目前股價回到中期相對的低位；鴻海家族的鴻準（2354）表現就相對強勢，目前股價站在中期均線上方，後續在電動車「造殼計畫」推進下表現可期；廣宇（2328）則是在年線上方呈現震盪整理；乙盛-KY（5243）表現相對正面股價逐步墊高。