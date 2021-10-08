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解封受惠股大閱兵 航空 電商 製鞋 觀光餐飲出列

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／李冠嶔】

今年以來由於疫苗分配不均，如以色列已在補打第3劑加強劑，但全球還有超過55個國家接種率不到10%，超過24個國家接種率低於2%。因為mRNA疫苗不穩定，容易降解、半衰期短，儲存環境嚴苛，如輝瑞疫苗需要保存在攝氏零下75度左右（後來FDA核准零下20度保存），開發中國家衛生條件、冷鏈設備不佳，成為防疫破口。

新冠口服藥臨床效果佳

近期接種率高的國家，確診率仍不斷攀升，顯見防疫不能只靠疫苗施打，如能輔以口服藥，讓新冠肺炎流感化，不必透過封鎖經濟活動，與病毒共存會是最好方式。

默克（Merck & Co.）與合作夥伴Ridgeback Biotherapeutics在10月1日宣布，共同開發的「molnupiravir」口服藥，在臨床試驗中表現極佳，能有效將染疫患者的重症住院或病故風險降低一半。服用molnupiravir的染疫患者中，至29天有7.3%住院，而服用安慰劑的患者，至29天有14.1%住院或死亡。

這種口服藥是殺死COVID-19複製用的酵素，所以不論什麼樣的變種都可治。默克與合作夥伴計畫向美國提出緊急使用授權（EUA），並且向全球監管機關遞交申請。由於臨床實驗結果證實有療效，在外部監測人員建議下，第3期臨床試驗提早喊停。

振興券預估效益2千億

今年政府推出「振興五倍券」，9月22日開始以信用卡、電子票證及行動支付數位綁定，9月25日預約登記紙本五倍券，10月8日開放使用。凡是明年4月30日以前出生的全體國民、外籍配偶、持永久居留證及外交官員證者皆可領取。行政院長蘇貞昌表示，今年振興五倍券整體方案預估將創造2000億元的經濟效益，不僅「更好領、更好用、更刺激」，也可較去年創造更大的振興效果。

去年以來，受害最深的就是觀光旅遊產業，令人記憶深刻的鑽石公主號，累計至去年3月15日確診712位，確診率近2成。各國郵輪業遇到近年最大危機，股價紛紛暴跌。美國首艘爆發新冠肺炎的遊輪「至尊公主號」（Grand Princess），在18個月之後，9月25日再次從洛杉磯港啟航。而全球最大的嘉年華郵輪（Carnival Cruise Line），自疫情以來虧損超過140億元，今年初獲美國衛生官員批准恢復營運，日前公布2021年度第3季財報，調整後虧損19.9億美元，每月的平均燒錢率（Cash Burn Rate）為5.1億美元，數字看起來仍是相當可怕，但該公司旗下9個郵輪品牌中，已有8個品牌重啟航線，預計到10月底，將向遊客開放一半以上的總運量，明年下半年累計的預訂量超過疫情爆發前，目前持有的現金流足以提供郵輪全面復航營運。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/10/8 No.1270】

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