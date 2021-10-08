這次泡沫比1929更瘋狂？ 4大理由讓你看穿股災本質

【文／阮文非】

內文：美股9月底以來在科技股重挫、油價高漲令通膨壓力持續增加、美國政府資金將耗盡等利空下急速大跌，加上中國恒大債務危機和限電等問題，令全球股市跟著大跌，1929年和1987年的兩次10月大崩盤恐慌立即彌漫金融市場。被多頭行情狂打臉無數次的大空頭當然不放過報仇機會，全力高唱股市泡沫要大崩盤。

股市急跌環環相扣

不過，各種跡象顯示目前資金多至沒有出路，就算聯準會（Fed）真的如外界預期在11月開始縮減買債規模，但影響力遠不如持續升息那麼大，因此仍有大量資金在等機會進場，或大幅調整金融資產部位。

美股4大指數裡，以費半指數從9月底開始走跌至10月4日累計重挫逾8%、那斯達克指數累跌逾5%、標普500與道瓊指數各下跌逾3%和近3%。這顯示外界預期Fed即將開始退場，和歐美疫情趨緩跡象而令避險需求下降，推升美國公債殖利率走高，使已漲翻天而對利率敏感的科技股重挫。

尤其美國開始出手要揪出囤積晶片的元凶，台積電（2330）董座劉德音也表示有人囤積車用晶片，配合美光等財測不妙，令市場開始擔心晶片市場其實已供過於求，這解釋了為何晶片股跌勢最慘。

花旗美國財富管理投資策略部主管斯奈德（Shawn Snyder）認為進入10月初，持續增加的通膨壓力正變成股市的惡鬼，投資人看來對還在燃燒的供應鏈中斷問題十分憂慮，在消費需求不斷回升之下，供應不足問題讓通膨壓力上升的持續時間會較原先預期來得更長。他也擔心政客們在美國債務上限問題處理失當而造成長尾風險，總之各種利空匯聚在10月份，很難令人坐得安穩。

目前股市像吸血鬼

通膨壓力成股市惡鬼，但對大空頭葛拉漢來說，股市更像吸血鬼。他認為迷因股（meme stocks）、用來借殼上市的特殊目的收購公司（SPAC）火熱、和虛擬貨幣漲翻天，讓目前金融市場泡沫問題比1929年和2000年大股災前更瘋狂，卻像吸血鬼那樣難以被消滅，並絲毫不受各種壞消息影響。雖然股市漲勢還會持續一段時間，但他認為這種瘋狂泡沫不可能持久，預計行情在未來幾個月就會崩跌，像標普500指數可能下跌10%或以上。

另一著名大空頭電影大賣空（The Big Short）主角原型貝瑞（Michael Burry）也警告目前股市令他想起2000年科網股沫泡，選擇權交易的狂熱如同1920年代大舉融資投機炒作那樣而已在敲響警報。他認為在2000年科網股泡沫爆破前的15年，跟回顧過去15年間的美股走勢相似度超過9成。