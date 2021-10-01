甘氏理論探台股 26.25度角將成中期重要支撐

【文／林明謙】

甘氏理論是技術分析中的一門重要流派，其實也是相當的複雜，和波浪理論一樣，入門上手很簡單，但深入研究的話學問很深，在這裡我們就直接來看最簡單直覺明確的甘氏角。

重要的9個角度線

甘氏認為，「市場價格的波動與時間經過，在特定角度有支撐、壓力關係」，因此，甘氏角是一個探討「時間、價格」的技術分析方式，也可以說是用來描繪股價「支撐、壓力」的工具。

實務上，我們在看盤軟體中有常用的9個甘氏角，先來看一半就好，分別是7.5度、15度、18.75度、26.25度及45度角，這些角度是怎麼來的呢？是甘氏以時間、價格的比例所得出來的角度，像45度角就是時間與價格1：1的情況下畫出來的，45度角最簡單也最重要，而26.25度則是時間與價格2：1，當上漲同樣的價格，時間變為2倍，當然代表上升趨勢比較慢；再下來是18.75度，時間與價格3：1，而15度的時間與價格則是4：1，最後是7.5度，時間與價格則是拉長至8：1，是上漲中最緩和的角度線。

而另外的63.75度、71.25度、75度以及82.5度角，則剛好是相反過來，時間與價格的比率分別是1：2、1：3、1：4以及1：8，都是上漲角度很陡的甘氏角，大多時候都做為壓力區的參考。

上面說到45度角最為重要，但關鍵在於45度角要怎麼畫，這個就眾說紛紜，因為，甘氏並沒有很嚴謹的說明要怎麼畫？以至於各家流派的畫法皆不相同，但筆者認為將一段時期的高低點給連起來，這比較有代表性。

以此為45度，而其他角度的甘氏角就出來了，再從其中去找出目前的上升趨勢，看看大致是沿著哪一個角度在上揚，愈強的漲勢自然就會沿著愈陡的甘氏角在上漲；而這也形成一個重要的支撐，如果跌破這個支撐的話，就得要採取行動，可能是停損或繼續看下一個甘氏角來做支撐，這得依個人的操作策略而定。

總而言之，運用甘氏角可以幫助投資人辨識支撐與壓力的所在，並且讓投資人在進場時有警示的參考，否則有的人一買之後，也分不清楚自己的股票到底有沒有沿著一定趨勢在上漲？到底是強勢還是弱勢？運用甘氏角可以快速幫助投資人看出大盤或手中個股的壓力與支撐，也可同時觀察重要的均線，如10日線、月線或季線來幫助判斷，如此更能有效的確認支撐與壓力。