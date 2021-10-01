高手挑好股就靠它！ 活用關鍵指標透視公司體質

【文／柴煥欣】

面對這個低薪資、低利率，加上黑天鵝滿天飛的年代，除追求日常生活安穩妥當外，更希望老年後的退休生涯能獲得保障，不少朋友發揮第二專長，搖身變成斜槓青年、斜槓中年，希望能夠藉此掙得更多收入。

認識財務報表

存股前必學功課

也有不少朋友投入股市，希望透過以錢滾錢的方式，賺取額外利潤，然不是所有人都有足夠時間、精力、資訊能夠貼近大盤，在股市中殺進殺出，僅希望透過固定買入數檔績優股並長期持有，透過企業每年配息途徑增加收入，這也讓「存股」概念逐漸成為顯學。

而在存股之前，有一件最重要的事該去執行，就是學習認識財務報表，你需要有基本的知識，才有能力去分析並進而選擇存股標的。但別誤會，筆者並沒有要大家去學「會計學」，只是請你去認識「財務報表」。

財務報表主要就是資產負債表、損益表、現金流量表，認識財務報表就是要去理解每個報表，甚至是報表中每個會計科目的意義，進而可以協助投資人判斷所選擇的股票是否值得投資，是否值得長期持有。

從健康檢查的角度來說，資產負債表就是健康檢查的綜合報告書加X光片，主要檢視企業體質是否健康，損益表則是體適能報告書，用來判斷企業活動力與獲利能力，現金流量表則是血液檢查報告書，將能了解企業資金水準與流量是否正常。你所選擇存股的股票是你的大、小老婆，要與你相伴至少10年、20年，所以在迎娶進門前，了解她們的健康狀況是件非常重要的事。

標的怎麼挑？

存股指標大公開

談到存股的選股方式，雖然世間流派千百種，但依據筆者個人經驗，其實篩選股票方法真的非常簡單，根本沒有任何祕密可言。

資產負債表：存股標的通常要與你相伴數十年，期間將會歷經數個景氣循環的洗禮，及如同疫情爆發、金融風暴，甚至中美貿易戰等黑天鵝的考驗，因此，企業財務體質是否健全將成為篩選存股的首要考量，對資產負債表進行檢視將成為重要工作。

筆者所採用的選股指標為：

（1）負債比率：該指標為檢視企業的償債能力，數值愈低愈好，低於50%為宜。

（2）流動比率：該指標為檢視企業短期（1內年）償債能力，數值愈高愈好，高於150%為宜。