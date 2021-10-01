資產 營建蓄勢待發 通膨經濟後段起漲股

【文／黃靖哲】

今年4月指數攻上17500點以上，台股呈現連續6個月K線的橫向盤整行情。即使5月起曾經有高達2875點的上下大震盪，但是，指數始終維持接近季線17377點附近上下震盪的模式。

中國緊縮市場資金

長期而言，沒有大幅上揚趨勢的指數。首先，代表的是國內占權值比重高達44%以上的權值型電子股，陷入了僵局，台灣以電子為外銷產業重心，電子不動，10月起能否有其他股票表現？或電子股能否有新題材與業績重新掌握股市重心？這是投資人急於了解的方向與話題。

電子股股價從1月領頭羊台積電（2330）開始拉回就已經輪流停滯，在電動車與手機相關產業大幅依賴晶片擴大相關功能下，台積電與聯電（2303）等台灣晶圓代工領先公司，成為全球資金競逐的重點。

元月起，台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、友達（2409）等重量級電子股相繼進入乖離修正，股價陷入長期整理後，5月傳產族群接續資金相關的動能，成為市場資金轉進的重要方向，特別是航運股、鋼鐵股常態占成交比重6成以上，也因此推升傳產族群投資熱潮。

由於美國、東南亞、中國等大宗建設需求計畫的提出，讓航運、鋼鐵族群有不少個股衝上歷史新高，甚至帶動紡織、造紙等傳產族群。而在航運、鋼鐵等相關傳產股相對拉高之後降溫，是否仍有相對低價的傳產股再次跟進？筆者認為，資產與相關營建等公司由於目前股價比較基期仍低，且屬通膨後段大宗物資上漲相關有機會輪動族群，資產、營建應是市場可觀察的低檔指標。

近期中國持續緊縮相關資金市場，從遊戲、戲劇直到地產、網路等大型公司都同步受到監控與緊縮，甚至「碳中和」政策造成各地限電的狀況，加上「共同富裕」制度，使得許多富豪與產業相關資金持續向外逃竄，台灣當然就成為相關重點資金停泊處。

台幣明顯持續處在長期升值跡象，6月來到27.568元兌1美元，再次創下24年以來的新高後，持續在高點附近震盪，月線至年線等長期均線持續穩住升值的態勢，更可推升營建、資產等族群相對升值行情，且多數地產公司在前瞻建設與轉型過程中，持續提升公司基本價值，在航運、鋼鐵等產業提升成本後，售價易漲難回，可做為資金下一步推升股價的基本面標的。