天然氣價格飆不停 零碳排 綠能將成資金避風港

【文／阮文非】

歐洲和亞洲正拚命購買天然氣，歐洲天然氣價格甚至創新高，英國可能有不少能源供應商因天然氣價格大漲而倒閉；亞洲包括中國和日本等更是在搶貨，讓美國天然氣價格甚至可能再大漲1倍。漲價最直接因素是歐洲重要天然氣來源—俄羅斯減少供應和中國能源需求大增，另外，氣象預測今年北半球冬季嚴寒，讓歐、美、亞買家罕見的在夏季開始搶購建立庫存。

長期性因素是嚴格碳排放標準下，歐美大力推動能源從石化燃料轉向再生能源，令油商不敢再大幅投資石油與天然氣的開採，但再生能源未能大幅增加，當下使用天然氣是最佳選擇。這突顯零碳排放與綠能已成投資趨勢，在目前金融市場波動劇烈下，與這兩大概念相關的金融資產既可成資金避風港，又具長期投資優勢。

歐洲天然氣價格創高

歐洲最活躍的天然氣期貨價在9月27日狂飆1成並均創收盤新高，其中，ICE英國天然氣12月期貨價每千卡（therms）飆漲近10%、收193.47便士。TTF是歐洲天然氣報價基準，在ICE荷蘭TTF天然氣10月期貨價每兆瓦時（MWh）狂飆11%、收77.945歐元。ICE歐盟碳排放交易許可9月期貨價格每公噸也上漲2.75%、收64.61歐元，創新高水準。

亨利港（Herny Hub）是美國天然氣報價基準，同一天CME亨利港天然氣11月期貨價每百萬英熱單位也大漲1成、收5.731美元，創逾8年新高。資訊商標普全球普氏分析師摩斯（Samer Mosis）預期亨利港天然氣有可能飆漲至10美元或以上。由於天然氣價格漲不停，當看官們讀到筆者拙作時，歐美相關期貨價格可能已較本文提到的價位高更多。

科學家已警告今年底北半球會出現「反聖嬰現象」（La Nina）而令冬季極度嚴寒。其實南半球正處冬季而早已在南美洲出現酷寒乾旱，令巴西農業受重創，糖價與咖啡豆價格大漲至創數年新高都與此有關。現在北半球已經過了中秋，距離冬季愈來愈近，但歐、美、亞各國的天然氣庫存量卻偏低，若不趕快購買來準備，極容易出現能源危機。

限電問題已造成衝擊

不過，想要購買就要有貨源，歐陸乃至英國的天然氣價格創新高的主因，是歐洲4成天然氣來源地俄羅斯減少供應，令人擔心目前天然氣庫存量低的歐洲在冬季可能沒有足夠能源取暖。外界認為俄國減少供應的做法完全是政治操弄的結果。因為9月完工的「北溪2號」輸氣管由俄國經波羅的海直達德國，歐盟乃至美國一直擔心歐洲愈來愈依賴俄國能源供應，從而增加俄國在歐洲事務的影響力。