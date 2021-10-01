台幣與美元之戰乘勝追擊！台股誰匯贏？

【文／林漢偉】

各國貨幣的強弱，有很大一部分會受到各國央行政策的影響。隨著2020年全球疫情爆發以來，各國政府與央行空前的救市措施，資金空前寬鬆加上疫情衝擊供應鏈，導致全球物價大幅飆升，通膨壓力成為2021年影響各國央行制定貨幣政策最大的考量。

美縮減購債方向明確

根據OECD統計全球20大工業國，2021年通膨率預計整體將達到3.7%，遠遠超過各國央行所能容忍的2%通膨率，當中如北美洲的美國與加拿大，2021年通膨率高達5%～7%的區間，俄羅斯與中南美洲也面臨到空間的通膨壓力。

9月22日聯準會主席鮑爾，正式透露將很快開始縮減購債的動作，並上調了2021年～2023年的美國通膨預期，顯示通膨壓力並不像鮑爾口中所說的，僅是短暫的影響。因此，聯準會官員預計2022年可能啟動升息，並在2023～2024年將各升息3碼。

歐洲央行更是早在聯準會9月會議前，搶先宣布將放緩歐洲央行購債力道，當中的主要考量也是歐元區同樣感受到嚴重的通膨壓力。

亞洲的南韓央行也在今年8月意外升息，通膨嚴重的巴西央行升息的壓力更重。顯見通膨壓力已經成為全球央行共同的夢魘，而在經濟受到疫情復燃而下滑的環境中，未來仍將控制通膨當成制定貨幣政策的最主要考量。

另一個影響全球貨幣市場的因素，則是2021年下半年起，全球政治局勢出現不穩的局面。美國國會9月份日以繼夜持續協商2020年美國預算法案，加上美國債務上限到期，若未能順利通過國會延長，美國國債將有違約風險，對於全球金融市場將造成劇烈的衝擊。

9月26日德國國會大選出爐，由德國社會民主黨（SPD）取下206席成為國會第3大黨，但與原先執政的保守黨聯盟196席相差甚小，這代表德國社民黨勢必要結合第3政黨組成聯合政府，而以社民黨身為傳統的左派政黨，未來對於通膨壓力的控制，與財政刺激的政策力道，都有更緊縮的風險，這對於未來歐元的走勢影響甚巨。事實上，9月份全球最大的風險所在，就是中國恒大的債務風暴，造成全球股市一度跳水大跌，債務風暴令市場對於中國資產的安全性存疑，進一步影響到人民幣匯率的走勢。