要投資股市 先學下棋！ 圍棋十訣應對股市如虎添翼

【文／林明謙】

下棋本身就是一個訓練「耐心、紀律、眼光」的腦力運動，筆者會建議要在股市中有一番作為的年輕人，都可以稍微學一點棋，不論是「象棋、西洋棋、圍棋」都好，不一定要很厲害，但裡面的精神卻是股市與人生都需要用到的。

圍棋高手轉戰股市大賺

近年在中國圍棋甲級聯賽、重慶隊的玉面殺手王檄9段，就是圍棋下得很好、後來轉進到股市投資這塊，也大有斬獲，可說是他職業生涯的下半場。

他聊到從2016年逐步退出棋壇之後，2017年不再參賽而全心的投入股市進行投資，在這3年的時間大賺了16倍。他提到早些年輕的時候，也是聽朋友的介紹亂買一些基金，可能是大部分的時間都要研究棋局，常常進進出出的也沒什麼賺錢。就這樣過了10年，年過30的王檄開始覺得要認真的研究股市，在逐漸退出棋賽後，轉而成為全職的投資人，最近3年創造出投資報酬率16倍的佳績，以陸股的表現來看算是相當優異的，到底棋手轉戰股市，為什麼可以有這麼好的成績呢？

王檄歸納自己的成功經驗，主要重點有3個，第一是有正確的心態，避免浮躁和貪勝：在圍棋的世界中，常常要有取捨，有捨才有得，勝負就是在一點一滴的細節中累積起來，不會一下子就大贏特贏，股票也是如此，不可以有一下子就要大賺的心態，這會讓人失去戒心，也容易掉進陷阱裡，不得貪勝的心法，讓他不去賺自己不應該賺的錢，這的確是成功的特質。

第二是長期專注研究股票，不人云亦云、見異思遷：的確，自己動手做研究對於一位棋手來說並不困難，他們深知任何事情要做得好，一定要有扎實的基本功。

同時，股票布局就跟圍棋布局一樣，要讓自己下手在勝率最高的地方，拒絕其他股票大漲大跌的誘惑，專注在自己手中的股票，才是長治久安之道；正所謂「台上10秒鐘、台下十年功」，沒有什麼成功是僥倖得來的。

棋手與投資的特點相通

第三是運氣：有的時候棋賽獲勝的確需要一點點運氣，股票也是如此，人畢竟就是人，沒有辦法控制所有的因素，在這種情況下，投資自然會保持著一定的戒心，那會是成功的一個重要特點。

棋手需要對於盤面大局通盤的思考，這也正如我們要去看大環境國際股市的變化、聯準會的縮表升息步調與國內疫情的發展一樣，要學會看整體的大格局，才知道方向與趨勢之所在。

又要對於局部細微的戰鬥、精密計算，算出來敵我雙方交火後，我方會得到什麼？又會失去什麼？也正如我們要對於投資標的有細膩的認識，了解這個股票所在產業、基本面與財務面。