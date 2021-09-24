董監改選早鳥大作戰 15檔潛力股Q4布局優惠價

【文／傅梓翎】

每年到了第4季前後，都是早鳥布局明年董監改選的好時機，尤其是股價跌下來後，也都是大股東慢慢回補的好機會，為的就是隔一年的董監改選。

初升段在11～12月

近期受中國恒大風暴影響，很多股票再度回檔下探低點，讓金融市場人心惶惶，這一波的大跌，若台股不再跌破8月低點16248點，可以把它視為中期整理，後續在第4季就有相當的機會止穩回升，往好的方向看，這次回跌是為第4季行情讓出空間，同時也是讓大股東回補股票的好時點，來準備迎接明年董監改選大戰。

由於董監改選行情終點線在每年的4月，因此，主升段可能會落在1～3月的春節行情前後，而初升段則有可能會落在前一年的11～12月，雖然在第4季初提前布局有點早，但在股價拉回後開始超前部署下，有機會享受到「早鳥優惠價」，讓我們來好好檢視明年董監改選大戰誰比較有潛力。

首先來看近期股價表現強勢的金融股，它們的董監改選大戲應該有看頭，明年要董監改選的國泰金（2882），以8月底的董監持股資料來看約有1.19%，一直以來，金融股的檯面上董監持股都相當少，但檯面下股權可是相當穩固，加上投資公司「萬寶開發、霖園投資及萬達投資」後，蔡家整體持股可高達3成，因此外界也難以覬覦。

但明年要董監改選，大股東與投資公司自然就比較不會大幅賣股，加上今年獲利大好，前8個月EPS大賺8.35元，因此推升股價來至12年高點附近，除息前一度來至61元，投信與外資近期也是一直加碼，後續待大盤穩定，國泰金股價也止穩整理後，可進場逢低布局，留意50元大關不可跌破，否則容易轉弱。

再看準備開始受惠長線升息題材的中信金（2891），8月董監持股約1.42%，今年前8個月EPS大賺2.14元，全年來至2.5元之上應不為過，目前本益比約9倍，仍相當具有吸引力，雖然近年金融股少了市場派如寶佳集團的堅實買盤，但股價仍靠著自己的本業大賺而上漲，近期拉回整理後同樣可留意，不宜跌破21元大關，否則將容易形成中期的頭部，上漲氣勢將大打折扣。

董監持股僅1.45%的開發金（2883），上次2019年董監改選後，公股全面退出董事會，主因持股約1.9%台灣銀行配合「金金分離」政策，所以9席董事全由民股出任，過去常有多方勢力在其中角逐的開發金，包含台銀、兆豐金（2886）與辜家都曾在市場交鋒爭奪委託書，近年戰火比較平靜。