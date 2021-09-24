五倍券大餅誰受惠？ 電商 餐飲 老牌家電吃得到

【文／謝明哲】

自今年5月因疫情嚴峻升級三級警戒，重挫了國內的民生內需消費產業，然隨著疫情逐漸趨緩，政院再度推動振興券政策。而之所以會再度推出振興券政策，主要在於去年的振興三倍券效果不錯，根據經濟部所出具的成效評估，三倍券的總成本約510億元、經濟效應估計達到千億元以上。

國內電商將適用五倍券

此次金額較去年更高，樂觀估計，經濟效應將超過去年，因此振興五倍券將有機會再度成為國內內需消費產業的即時雨，而對於資本市場而言，能帶動何類產業？哪些個股有望受惠？將成為10月振興五倍券上路後，市場矚目的焦點。

究竟此次五倍券受惠族群有哪些？首先要知道此次五倍券的應用範圍，此次五倍券除了金額比上次增加之外，使用的範圍也較三倍券略有差異。除了同樣可應用在全國的實體店家、攤販之外，另一個值得關注的是，三倍券在電商平台使用上，只允許旅遊、藝文跟運動票券的白名單電商平台可用，但這次只排除境外電商，其他包括momo、蝦皮、PChome、東森購物、博客來、生活市集等都可參與。

五倍券與三倍券的使用狀況大致類似，因此去年三倍券的受惠族群就可當作今年投資的重要參考依據。

由於是以國內民生消費做為主要使用對象，因此大致可區分為餐飲、飯店、觀光百貨、綜合食品、家電與電子商務等6個主要方向。

三倍券實施的時間包括整個下半年，因此可從實施當月、漲幅最整齊的一個月與整個下半年的走勢來觀察，三倍券概念股表格列出國內振興券受惠的主要6個族群，可看出其實在振興券實行的第1個月，整體的表現並不算強。從去年7月台股上漲1043點、漲幅8.98%來看，無一族群的表現勝過大盤，這也代表振興券的效應並不是在發放當月就出現，而是逐步發酵。

另外一個有趣的現象是，11月是這6個族群表現最整齊的一個月，也就是在進入政策的尾聲時，股價才迎來高峰。

振興券到期前股價最旺

之所以會出現這樣的現象，主要有兩個因素，除了振興券的受惠對象極為分散，並不是只集中受惠在少數幾個大型集團外，關鍵應在於這些族群普遍都不算量大的個股，流動性不佳也會影響到市場對公司的評價。