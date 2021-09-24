冷門商品大翻身 鈾價漲勢根本停不了

【文／阮文非】

鈾是大宗商品裡最冷門商品，因為它的用途只有兩個，不是用來製造核子武器，就是用來核能發電。核武早已不是鈾的主要需求來源，至於核能，在2011年日本福島核災後，成了國際避之則吉的能源。

鈾價居然創9年新高

在全球走向反核的情況下，核能占全球發電量比率在2019年略高於10%，再生能源比率不斷升高至逾27%。在近幾年核能發電量基本上持平，而沒有增加的情況下，鈾價居然在近期創9年新高。在嚴格的減碳標準和發展綠能成本不斷攀升下，目前乃至未來的鈾已面對嚴重供不應求問題，令鈾價持續大漲。

鈾價從8月16日每磅30.3美元開始像火箭升空那樣直線往上飆，到9月16日已經逼近50美元，來到49.65美元，才1個月時間就累計狂飆64%。這種漲法，就算是動輒狂漲的比特幣等加密貨幣也相形失色。按照目前這種漲不停的走勢，看官們在讀到拙作時，鈾價極可能早已漲破50美元大關了。

雖然短線已飆漲那麼多，但市場仍然在看好鈾價前景。因為跟鈾價在2007年5月7日創140美元歷來最高紀錄，目前價位連半山腰都還沒到，甚至連金融海嘯爆發前的車尾燈也沒看到。前一波鈾價的大多頭行情是從2003年6月開始大漲到2007年5月，持續整整4年時間，累漲12倍！

歷史經驗看鈾價起飛

即使是2010年6月起漲到2011年元月那個波段漲勢也持續了半年，累計上漲78%。不管從波段漲勢的時間，抑或大多頭累漲幅度等角度看來，目前的鈾價漲勢沒那麼容易就結束。

更重要的是，因為許多專家和投資人已認定在新能源愈來愈火熱之下，核能已擺脫日本2011年311福島核災後的10年谷底，接下來是迎接鈾價的另一波多頭行情。回顧311事件發生前，鈾價在60美元附近。當時正值聯準會量化寬鬆刺激美國乃至全球金融市場與經濟後的兩年，全球經濟有持續回升而帶動能源需求，成為那次鈾價波段大漲的主因。現在似乎有歷史重演跡象。

在討論核能與新能源政策關係之前，要先了解為何鈾價會突然成為目前投資市場的最火紅資產。金融市場已很難找到沒有大漲過的金融資產，在大部分金融資產已漲高而各國央行持續寬鬆，導致資金氾濫成災的情況下，已漲高的全球股市乃至創新高的銅價等大宗商品，即使是再大的上漲空間已有限，但現在問題是錢實在太多，要大跌也不容易。