高檔震盪買什麼？ 埋伏布局轉機股 營收成長股

【文／葉錦龍】

在近日台股頻見單日成交量不到3000億元的情況下，可預期市場資金將會更謹慎的選擇類股操作，而資金不會單往營收成長股方向，有時也會流到營運轉機股，投資人選股時不妨留意這兩大方向。

台股指數9月以來一直在17000點附近整理，無法拉大上攻格局，市場解讀有眾多因素影響，但成交量出現降溫，無法再放大日成交量，恐怕才是真正的影響因素。

兩大方向找好標的

「有量才有價」這是市場都已皆知的道理，近日的月均量已降到不到3500億元，甚至還頻見單日成交量不到3000億元，因此，市場資金將會更謹慎的選擇類股操作，而資金不會單往營收成長股方向，有時也會流到營運轉機股，所以，本文將從這兩大角度來分析，期待在指數來到高檔且短線乖離過大過程中，仍能協助投資人找到操作獲利的契機。

今年迄今，已公布前2季的獲利成績，且8月營收也剛公布出來，因此，我們可以從營運轉機變化與營收這兩大角度去分析，下文將針對兩大面向個股營運做簡扼分析。

（1）轉機股：可從Q2營運虧損或獲利大幅衰退，但目前營收已有明顯成長或Q3獲利可能轉佳來做分析，從表1可看出，現階段有3大類股可留意。

航空類股：國內兩家航空公司上半年都是出現虧損，但隨著國外疫情改善，搭機辦公或遠行的民眾逐漸增加，加上貨運積極運送，兩家公司近幾個月營收YoY都較去年同期大幅成長兩位數以上，確立了營運已走出低潮期。

Q2兩家航空公司營運都較Q1明顯改善，其中，長榮航（2618）單季更是出現轉虧為盈，每股獲利0.03元，同時，公司從5月營收YoY成長15.7%起，已連續3個月分別見到25.5%、34.4%、42.9%，前8月營收年僅衰退1.4%，加上過往下半年都是產業旺季，因此，有可能在9月見到公司年營收出現成長。

華航（2610）8月貨運收入首度突破百億元大關，也改寫華航成立62年來的最高紀錄，帶動公司整體營收來到111.71億元，YoY也約成長23.7%，在歐美年底假期即將到來前，此部分業績可期，未來航空族群可多留意。

蘋概族群攻守兼備

蘋概股：雖然今年迄今概念股股價表現仍遠遠落後於大盤，但蘋果新機即將發表，過往發表之後，仍有助於相關產業營運，因此，Q2獲利大幅衰退的業者，或有機會在此出現短暫營運轉機，如能加上本益比分析，則也增添投資操作獲利空間。