蘋果新品齊發！ 龐大商機 供應鏈誰最俏？

【文／邱創學】

蘋果是美股市值王，台灣蘋概股漲跌對台股影響重大，因此，蘋果股價變動影響台股甚為巨大。蘋果年度秋季發表會於9月15日舉行，市場多會美化蘋果傳言將推手機、智慧手表、真無線藍牙耳機、平板電腦及NB等各式各樣產品，但最終亮相為iPhone 13、Apple Watch Series 7及iPad、iPad mini等產品。

拚AR企圖心明顯

往年蘋果通常會在邀請函上透露發表會產品重點，iPhone 13從邀請函設計發光的蘋果Logo透露出iPhone螢幕將可長時間顯示，這是因改用LTPO新技術（低溫多晶氧化物）。

另外，蘋果拚AR（擴增實境）企圖心明顯，其在邀請函網頁中加入AR彩蛋，果粉們可以打開手機網頁版的邀請函，就能在現實中看到蘋果Logo中的加州風景，這是模仿奇異博士魔法門可以瞬間來去加州，用AR動畫採用穿越主視覺設計概念，就如同奇異博士的魔法傳送門，邊緣都會有發光效果，用戶可以拿著手機點Apple Logo後，即可實現AR視角，彷彿自己真實進入美國加州漂浮在湖泊上，或仰望天空也能看見清晰的星空夜景等。

AR概念股以玉晶光（3406）為主，AR鏡頭估2022年成長68%，估玉晶光可在480元～550元間區間操作。

蘋果這次AMOLED驅光技術不是採傳統的LTPS（低溫多晶矽薄膜電晶體），而是採用LTPO（低溫多晶氧化物）技術，LTPO在LPTS的基礎上增添了一個氧化物層，這個氧化物層可以讓電子更快、更好地通過LPTS的電晶體，降低了激發畫素點所需要的能耗，從而降低螢幕顯示時的功耗，估計LTPO比LTPS節省5%～15%電量，多1個小時的待機時間。

LTPO的優點有Always on Display（常亮模式），據統計每個人每天檢視手機超過15次以上，要檢驗就要解鎖或按電源鍵才能點亮螢幕進行檢視，若有常亮模式就可隨時查看日期、時間及重要通知提醒等。

蘋果發展健康照護

LTPO因省電也可使螢幕刷新率升高，螢幕刷新率是螢幕每秒畫面被刷新的次數，看電影時我們看到的其實是一幅一幅靜止的畫面，就像放幻燈片，為什麼我們感覺畫面在動，那是因為人的眼睛有視覺停留效應，前一幅畫面留在大腦中的印象還沒消失，緊接著後一幅畫面就跟上來了，這樣我們就感覺畫面在動了，這一幅一幅的更換畫面就是在刷新。過去，蘋果手機一個動作由60張畫面完成，這次iPhone 13增加到120張的話，這樣爾後我們在手機看影片看上去就自然多了。

LTPO將促使eDP T-CON（時序控制器）升級，對譜瑞-KY（4966）有利，譜瑞-KY估在1700元～2000元區間操作。