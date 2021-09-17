台股反彈重砲手出列 鋼鐵 航運 車電 IP呼聲高

【文／許博傑】

人氣低迷，台股由誰帶頭反攻？台股在9月9日創下8個月來低量2445億元，人氣明顯在8月以後消退。此外，市場預期美國聯準會即將在11月以後開始縮減購債金額，導致美股近期在創高後拉回震盪。不過雖然短期多空因素雜陳，但在國際資金仍寬鬆加上外資淨空單已經低於1.5萬口後，台股短線支撐已在17000點附近浮現，如果中秋連假前的賣壓讓台股測試支撐過關，在不確定因素消除後，未來有哪些訊號可以確認台股已經落底？哪些族群在9月後的雜音較少，有機會成為帶動台股的重砲手？相信都是投資人關心的話題。

觀察今年5月以來曾有表現的族群，最能帶動人氣的電子股不外乎電動車、汽車電子、IC設計，而傳產當然是先前大漲過一波的航海王以及陣容龐大的原物料族群。

貨櫃3雄利空出盡

航海王是今年台股最具話題性的族群，主要原因在於：屬於基本面的運價持續攀升，加上疫情不穩定，進而帶動貨櫃3雄股價在5月中旬之後的短短2個月內大漲2倍～3倍，且由於3雄的股本都在百億元以上，短線熱門時要買多少就有多少，相對的好進好出，讓當沖、隔日沖以及波段的短線、長線客都能各取所需，所以才造就那一段波瀾壯闊的大行情。

從近期狀況來看，全球第3大航運商法國達飛海運以及第5大航商德國赫伯羅特都在近期宣布運價凍漲或緩漲，而航運巨頭馬士基也傳出即將凍漲運價。對於市場來說，運價凍漲確實是一大利空，但對航商來說，第3季運力已滿，加上希望跟客戶在運價上取得平衡，讓未來獲利不至於出現大好之後的崩盤，可說是把產業的不確定性提早確認，利空出盡跡象明確。

就股價角度而言，利空出現後，貨櫃3雄反而在9月10日當天拉尾盤，這也暗示近期的修正有機會告一段落。因此，只要9月中旬過後，貨櫃3雄開始轉強，波動放大，相信市場人氣回歸的速度一定很快。而BDI、BCI近期的運價還在相對高檔，甚至有望持續攀高，所以航海王可望成為帶動人氣回籠的一大重砲族群。

長榮（2603）股價在118元以上有雙底型態，只要118元不再跌破，震盪後將向上挑戰季線（151元）反壓，一旦站穩季線之上，150元以下的底部也就完成，波段就有往170元～180元靠攏的機會。