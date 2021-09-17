巴菲特指標亮紅燈 預警全球股市將出現股災？

【文／阮文非】

最近市場又開始熱烈討論股神巴菲特，用來衡量股市到底被低估抑或被高估的「巴菲特指標」（Buffett Indicator），因為該指標顯示全球股市估值創歷史新高，過去經驗令人擔心全球股市在未來幾個月可能出現股災。

巴菲特指標創新高

即使沒有該指標的預警，在全球新冠疫情惡化，和中、美兩大經濟體出現轉弱跡象，讓不少專家認為，近期各國股市漲勢力度出現疲乏情況下，年底前很可能出現大幅拉回。

最近以巴菲特指標來衡量目前全球股市估值飆升至142%創新高，顯示相對於全球經濟規模來看，全球股市估值已到了被嚴重高估的程度。德國世界報（Die Welt）分析師豪爾格（Holger Zschaepitz）指出，目前全球股市的總市值已超過120兆美元，也在創歷史新高，若以該指標來衡量不斷創新高的美股，最近比率甚至來到208%，這已是到了玩火程度，遠高於去年第2季187%。

巴菲特對於自己的指標相當自豪，他在2001年於《財星》雜誌發表文章，認為這指標是用來衡量股市估值最好的單一指標，是預示股災的「非常強烈的警告訊號」。因為在2000年科網股泡沫爆破時，該指數就成功警示股市估值被過度高估而會出狀況，甚至到2008年金融海嘯爆發前，該指標也同樣發揮警示作用。

按照美股和美國國內生產毛額（GDP）計算，那兩次股災前的指標比率都還沒到150%，就已經爆發股災。現在該指標反映美股估值的比率甚至超過200%，令目前市場上愈來愈多人害怕該指標比率如此之高，可能預示未來幾個月美股會暴跌。一旦美股暴跌，同樣估值到高不可攀的全球股市肯定也會跟著大跌。

巴菲特指標當然有高度參考作用，但瞬息萬變的金融市場永遠沒有萬靈丹也沒有百發百中的指標，即使是巴菲特指標也是如此。除了外部因素影響之外，指標裡所涉及的任何數值能否真實反映股市和經濟狀況，都會影響到該指標的預警作用。

若純粹是經濟、金融與產業等因素，像2000年和2008年那樣，也許該指標能發揮正面作用，但在去年新冠肺炎突如其來的爆發，並迫使全球各國政府與央行連手，推出規模史無前例的財經與貨幣政策等振興措施，就令傳統計算數據的方式和近乎無限量資金灌注金融市場的情況下，恐怕已在程度上令該指標失真。

以美國計算GDP的方式來看，美國沒有把其企業的海外收益計算在內，但美國企業的市值卻包含公司的海內、外營運狀況。若一併計算，該指標反映的美股估值比率應該會變低不少。另外，單就美國來看，聯邦政府去年為挽救經濟而對企業提供各種龐大的補助經費，讓企業能繼續撐下去，但此舉也令股價因此走高，所以，有專家認為美股目前估值是人為因素造成。