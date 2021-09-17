追籌碼找黑馬 大戶抱緊處理股有夠威

【文／楊璧如】

董監持股比重是常用的選股判斷依據之一，所謂董監包含董事、監察人，即公司經營階層，他們參與公司經營決策，對公司了解程度最高，也較其他人更能預測產業趨勢與公司未來。

由於公司經營階層最能掌握未來營運狀態，可發現過去許多公司經營階層會依照營運淡旺情況，提高加碼、減碼自家股票的持有程度，當營運黯淡時大舉買進持股，並在營運邁入高峰之際陸續減持，因此賺到多次景氣循環的投資獲利。公司派的持股變動代表著他們對後續股價的看法，在多數情況下，其動向具有領先性，因此董監持股變化通常被投資人做為參考指標。

大股東動向須回報

一般來說，公司的經營階層包括董事、監察人、經理人，不僅須對公司營運負起責任，也可較外界更早知悉眾多資訊，在重要時刻發布公司的消息，藉此左右公司股價，此外，大股東藉由股權優勢，較容易提前獲得訊息。

為了防止因資訊不對稱而造成投資人的損害與各項內線交易弊端，證交法明確定義內部人包括董事、監察人、經理人或持有公司股份超過股份總額10%的大股東，並將內部人納入規範，此外，內部人的配偶、未成年子女及利用他人名義持有的關係人也一律列管，逐月揭露進出動向。

公司經營階層可領先掌握公司資訊，並有對外放送訊息、影響股價的優勢，就邏輯上來說，跟隨公司經營階層的腳步較有機會賺到股市的錢。不過現行董監持股比率相關資訊採逐月公布，屬於落後資訊，且在使用上也要小心。

依此操作須有耐性

由於董監持股涉及到經營權等許多層面，增持目的不像投資人的操作獲利單純，且經營階層對股價的忍受能力遠高於法人、甚至一般投資人，因此董監持股增加不等於股價會漲。而就歷史經驗來看，即使後續股價有所反映，可是在董監增持持股之初，股價往往淡定，並落後一段頗長的時間，依據董監持股操作者，須有很長的耐性。

此外，為防止公司被不肖的經營階層掏空，現行法規規定全體董事、全體監察人合計持股須達到一定比率，主要依發行公司股本大小而有差異，董事合計持股不得低於公司股本的7.5%～15%、監察人合計持股則不得低於0.5%～1%。雖然目前對董監持股比率過低並無罰則，但公司法規定董監事每3年改選一次，且若要行使股東權利，則須在股東會召開前停止過戶日持有股權。持股比率過低反而會讓公司遭受市場覬覦，過去矽品、大同（2371）、漢唐（2404）等公司也正因經營階層持股過低，在讓外界逮著機會默默拉高持股成數，經營權瞬間變天。