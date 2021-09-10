晨星基金評級大解密 懂門道才能挑到賺錢的基金

【文／朱岳中】

如何挑檔好基金，向來是投資人最想了解的問題之一。市場上相關的書籍百百種，網路上各種教學、教戰守則也一堆，投資人勢必也是疑問滿滿。相較於網路上滿天飛的「雜訊」，晨星基金（Morningstar）的基金資訊受到為數眾多的專業投資機構、法人採用，其基金評級資訊也大量為財經媒體所引用。本文就深入淺出帶大家了解晨星基金評級的梗概。

晨星評級具6大優點

晨星基金於1984年成立於美國，主要業務是投資研究與資產管理，本身並不發行或銷售任何金融商品，是全球從事基金評級業務的惟一一家上市公司。目前在全世界29國設有分支據點，總管理資產近2500億美元（註：2020年資訊）。最受大家矚目的晨星基金評級，主要在透過簡化的工具協助投資人篩選基金，幫助投資人快速了解並評估基金的好壞（或優缺點）。總括來說，晨星基金評級大概有以下6個優點。

（1）簡單入門：晨星基金以1至5顆星做為評級標準，星號愈多代表基金愈好，只是所謂的「好」，並不單只是績效好，而是全面性的。

（2）涵蓋面廣：相較於其他類似的基金評級方法，可能只單獨考慮某些面向，例如績效、風險、時間長短等，而做出不同的評級結果，晨星則是將各個面向問題綜合性評估做出總體評級。其中包含報酬、風險、費用、管理、時間長短（涵蓋3年、5年及10年），及與同類型基金的比較。綜合各個面向的數據，加上客觀方式分析，再按調整風險後收益（MRAR）做表現排名，投資人也可以按個人偏好（或看重）的因子篩選適合的基金。

（3）客觀中立：晨星是獨立的資訊供應商，不隸屬任何金融集團，主要業務是提供有關全球共同基金和其他投資項目的資訊，本身不發行金融商品，也不做買賣推薦，因此更能客觀中立地對基金做評級。

（4）不預測市場及金融商品價格行情：既然不賣商品也不提供買賣建議，晨星基金自然不需要去預測金融商品與金融市場的波動與走勢，只是通過計算評估基金真正的內在價值，純粹判斷其市場價格是否背離了本身的價值，也因為不做預測，就不會有壓力或偏見（或偏好）。

（5）資訊由淺入深，滿足不同需求：完整的晨星基金資訊既深且廣，可滿足不同層級的投資人需求。像筆者在就讀博士班時，因撰寫論文需要，主要資料來源就是晨星資料庫，一般剛入門的投資人也可從最簡單的星號做初步的篩選。投資機構基於商業考量，也能從晨星基金獲取所需資訊，而晨星基金也可為客戶做客製化的基金資訊篩選與評估，並提供解決方案。

（6）不單主動式基金評級資訊，晨星還有針對ETF與股票的評級。

評級標準有5大面向

以下我們進一步了解晨星基金評級的內涵。首先，成立時間太短的基金，晨星並不會為其做評級，就晨星的規定，至少要成立滿36個月才會有評級。其次，晨星的1到5顆星是根據同類型基金總體評級由高到低依序排名，評級總分最高的前10%為5顆星，其次的22.5%評為4顆星，再其次35%為3顆星，接下來的22.5%為2顆星，最後10%則為1顆星，而非以5等分的方式來給星號。每檔基金會有3年、5年、10年，以及合併計算的總體評級4個不同的星號。