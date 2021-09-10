美元迸出跨市契機 貴金屬 能源 鋼鐵多空分化

【文／林昌興】

從去年新冠疫情爆發以來全球央行的大撒幣，史無前例資金充沛的盛況讓所有資產多頭再創奇蹟，不論是股市、大宗商品、房地產等交易商品都在印鈔機堆疊的情況之下一路膨脹，雖然金融投資者享受著資本快速增加的果實，但各國央行面臨的挑戰卻也正要開始。

物價快速上漲導致

首先是物價快速上漲造成通貨膨脹極速增溫，資金不斷湧進各類金融商品，最怕飆漲後的惡性通膨，另一方面無限量的貨幣寬鬆政策也讓各國舉債大幅提升，因此進入第3季末將近第4季，如何漂亮的華麗轉身讓貨幣政策退場就是目前市場最關注的重點。

從今年下半年開始，已有不少國家對於物價高漲採取政策來應對，也代表了排除2020年Q2～2021年Q2新冠疫情的低基期、高物價年增率後，下半年全球物價趨勢仍持續往上不變，其中俄羅斯央行7月23日起一口氣上調關鍵利率4碼（100BP），以應對經濟從新冠疫情的影響中復甦，以及能源需求上升之際強於預期的通膨回升。

緊接著看到巴西調整利率增加4碼（100BP）來到5.25%，因為巴西的通膨年增率8.5%，遠高於今年3.75%的目標。

而回到亞洲市場率先升息的是8月26日的南韓央行，雖然加息幅度只有1碼（25BP），目的也是為了壓抑日漸高漲的物價與房價，這些訊號都顯示著新興市場已經開始準備面對第1波的利率調整政策來抑制逐漸失控的物價水準。

退場機制浮出檯面

回到美國市場，由於聯準會對於經濟復甦的狀況審慎樂觀，因此對於貨幣退場機制也慢慢地將計畫浮出檯面，簡單來說，聯準會去年救市計畫怎麼釋放資金的模式就要反向開始回收，第1就是減少購債，聯準會表示，經濟在復甦的過程中，持續增加的購債（去年9月以來每月購買至少800億美元美國公債和400億美元抵押擔保證券），將在就業市場改善後，委員會繼續評估啟動縮減購債（Taper）計畫，預計在2021年內就會啟動縮減。

第2就是準備升息，可以從聯準會時程表看到目前態勢，就像2016年初尚未升息，但市場預期已經加溫的狀況；因此我們可以預見的未來應該是如果美國經濟數據逐漸好轉，聯準會將率先縮減購債，接著升息的預期開始加溫，直到1年後才有機會在2022年年底或2023年年初看到正式升息的動作，而這個期間很有可能各個新興市場已經輪流升息過一輪來對應日漸嚴重的通膨問題。