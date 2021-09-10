外資熱錢大逆轉！亞股潛在獲利空間更迷人

【文／阮文非】

今年來，雖然美股一再創新高，但亞洲股市尤其是區內的新興市場表現也不弱，韓國和印度等主要股市同樣創新高，其中又以印度股市表現最強悍，自年初到現在已累漲逾2成！

聯準會主席鮑爾已對外表明「退場而不升息」的態度，只要美元不轉強，本來就對亞洲尤其新興市場的股市最有利。即使亞洲多國的新冠肺炎疫情仍在惡化，並為此要封城來防疫，但並未影響亞洲新興股市的多頭格局，主要是各國央行貨幣政策仍處寬鬆境地，加上法人看好疫情過後就能迎來強勁復甦，讓外資不斷趁低布局亞股。

另外，美股已經不便宜，相較之下，有更大成長潛力的亞股，不管是已開發國家的日本，抑或仍然新興國家的印度，其股市估值都比美股便宜太多，潛在的獲利空間更大。

美元強弱才是關鍵

不管聯準會是否最快在明年中開始升息，已不是最需要關注的重點，亞股投資人在觀察各國央行動向時，焦點應該放在美元是否受貨幣政策影響而轉強，這才是至關重要。

向來美元持續走強，會觸發外資把資金從亞洲抽走而轉向美元資產。相反地，只要美元走弱，往往增加投資人的風險胃納。目前包括德國央行總裁魏德曼（Jens Weidmann）等多位歐洲央行高層，認為歐洲央行應該開始為結束「疫情緊急購債計畫」（PEPP）做準備。

另外，亞洲不少國家央行也為預防資金外流做應變工作，像南韓央行已成為亞洲主要國家裡首先升息的央行，澳洲和紐西蘭等央行也準備短期內升息，專家認為這種領先美國升息的行動，能預防外資撤離。

積極尋找亞洲標的

根據高盛統計資料，今年初到8月底為止，外資從亞洲新興市場抽走428億美元，期間南韓和台灣等股市一度成為外資的提款機，像南韓股市在7月創新高後，8月中之前就因外資賣超不斷而拉回。台股也有類似走勢，加權指數7月中升破18000點大關後就急速拉回。

不過，今年來印度股市始終成為外資投入的對象。儘管其新冠肺炎疫情曾陷入失控局面，但始終沒有改變外資投資印度的看法。今年年初到8月底為止，外資投入印股的資金已超過72億美元，可望出現外資連續3年買超印股的局面。