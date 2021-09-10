無量行情攻防戰 報復性強彈後牛熊股現形！

【文／傅梓翎】

內文：本波快速的無量上漲、無量反彈一直是多頭擔心的結構，量能沒有出來的話，比較難界定是多頭的回升，容易被視為是反彈的逃命波，因此，需要很多其他的指標來做觀察，才能看得出來多頭與空頭真正的意圖。

上漲無量

轉惜售不沖心態濃

但筆者認為這並不是無量，是「短沖無量、惜售心態較濃」，這反而是好事，資金不再去做「當沖、隔日沖」，盤面將更加的穩定，在某種程度上，這的確是一種「惜售」的心態。

因為，多頭一買進之後就放在倉庫鎖住，不輕易的拿出來賣掉、沖來沖去，低檔搶進股票覺得會再漲，所以不想賣，當籌碼掌握在主力大戶的手中愈來愈穩定後，後續想買的就只能追價，也就順勢推高了股價，未來在高檔才會獲利了結、才會出現換手量，這時候指數就會出現大幅震盪，自然就會出量了。而換手出量後，的確是一個轉折的危險時刻，轉得過去，指數就可以再往上漲，轉不過去，指數就容易大幅拉回。

所以，現在倒也不用過度擔心量的問題，在航運股最後瘋狂的當沖時期，那時候的成交量來至5000億、6000億元，甚至是7000億元，有時光長榮（2603）一檔股票就可以滾到1000多億元，而當時整體貨櫃3雄加上其他的子弟兵，可以多滾出2000億、3000億元的成交量，這並不是常態。

反倒現在的3000多億元才是正常的成交量，和今年的2、3月一樣；而2000多億元就算是量縮了，代表市場呈現觀望、準備要變盤了。另外，4000億元以上算是推升的攻擊量，代表市場有主流股正在推升，也準備要推過壓力區。

不過，如果未來「價再創新高、量卻跟不上」，沒有放大至4000億元以上的話，會很難站穩17600點以上的壓力區，高檔的資金容易獲利了結，指數也會容易跟著回檔，像近期因為國內的Delta疫情疑慮再起，資金在漲多後，自然就有先獲利了結的想法。其實，指數在漲到一定程度後，本來就勢必要回檔整理的，這時候藉著疫情利空來洗盤成功的話，後續再推升上去就會比較輕鬆。

現在，資金專心集中在穩定的法人認同正規軍，像台積電（2330）、聯電（2303）就是大盤上漲的雙箭頭，台積電上漲主宰大盤指數，而聯電的上漲則帶動聯家軍與中小型股的氣氛，且進去買超的資金，絕大部分是要持有至少一個波段的，而不是一進去之後就準備當沖、隔日沖，這點和先前幾個月資金集中在航運、鋼鐵股的情況大不相同，反而是一件好事，當行情慢慢加熱到一定程度後，先前的當沖量能才會再度回籠，到時候反而可能要小心。