特斯拉光芒褪散？ 長投趨勢不變 供應鏈股免驚

【文／蔡明翰】

去年全球經濟受到新冠疫情的衝擊，雖在下半年已逐步回升，但多數產業仍未回到疫情前水準，在經濟活動受到限制下，汽車產業維持低迷，但電動車在長線趨勢確立，且各國政府積極推動下，需求卻逆勢走升，特斯拉為全球電動車龍頭，除市場需求強勁外，公司產能也快速擴增，帶動獲利轉虧為盈，加上股票分割與納入S&P 500指數，持續吸引買盤流入。

特斯拉仍具高競爭力

去年特斯拉股價大漲743%，但進入2021年，股價在1月見到高點後即拉回整理，今年以來皆未出現強勁表現，對比道瓊、那斯達克指數今年以來約有2成左右的漲勢，特斯拉股價表現相對落後，主要因去年股價領先反映，加上基期持續拉高下，即使交車量持續創高，但成長力道卻持續縮減，導致市場追價意願降低。

另外，同業競爭也給與特斯拉極大壓力，除同為新創車商的蔚來、小鵬、Fisker、 Lucid與Rivian持續追趕，傳統車商包括大眾、福特與通用等，也相繼推出低價電動車來搶食市場，特斯拉龍頭地位雖仍未受到動搖，但在市占率被瓜分下，特斯拉已非投資電動車惟一選擇，導致股價表現落後，雖漲多後雜音不斷，但中長線股價仍將反映基本面。

由第2季財報觀察，特斯拉營收、獲利雙雙優於市場預期，營收持續成長主要來自車款銷售量上升及其他業務同時增長；獲利部分，儘管在多重負面因子干擾情況下（供應鏈成本上揚、新款Model S／X仍處負毛利、認列比特幣減損約2300萬美元），仍繳出優於市場預期之獲利表現，顯示內部生產效率改善取得巨大成效。此外，新廠布局仍持續加速，德國及美國德州新廠將在今年年底前開始生產Model Y，新款電動皮卡Cybertruck也將在德州新廠量產。

整體而言，儘管面臨車用晶片短缺、供應鏈不確定性高等情況，特斯拉營運仍優於市場預期，且公司持續投入資源於產能擴張，未來數年銷售量維持50%以上增長的展望不變，加上新一代4680電池可望於2022年量產，將有助於旗下車款性能提升，因此，長線特斯拉在電動車領域的高競爭力維持不變，長期車款銷售成長性值得期待。

特斯拉除電動車布局外，近期低軌衛星與太陽能電廠也在加速布局中，其持有全球最大的低軌衛星設計與發射公司SpaceX正積極推動星鏈計畫（Starlink）。全球有4家太空服務公司已展開太空通訊低軌衛星相關計畫，其中，Starlink進程較快，技術也相對成熟，有望領先搶得市場商機。在電廠布局方面，特斯拉已向德州當局遞件，申請直接販售電力給消費者。