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迎戰升息3大戰將 金融 營建 高息成長股

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／林明謙】

在南韓央行開出升息的第1槍後，本來市場認為美國聯準會可能會加快升息腳步，不料聯準會仍然不為所動，沒有打算那麼快就升息，也讓全球股市喘一口氣。

不過，既然南韓開始升息，未來升息這個議題將會成為重要焦點，很可能不會管美國升不升息，其他國家也會視自己的通膨與經濟狀況來決定升息與否。因此，無論美國、全球2022年或2023年都處在升息大循環中，因此市場要先做預備，而投資人更要想像，如果未來利率一直上升，我們該投資什麼股票呢？

提到升息的受惠族群，必然要來看金融股，因為一旦未來開始升息，銀行的存放款利差才可以有效的拉大，進而推升未來獲利上的想像空間，尤其是金融股股價都還沒有大漲過，因此後市的確是有想像的空間，投信是早就在布局了，而外資則是在最近開始大幅加碼，說不定有機會成為投信第3季季底作帳行情的焦點。

金融股，直接受惠族群

其實近期金融股已經聞到升息議題而開始上漲了，也成為台股從底部大漲千點的重要推手之一。由於金融股屬於指數相關的類股，只要市值夠大、獲利績效良好，可以買來長期抱股，但究竟要如何操作比較好呢？操作策略上來看，由於一般投資人尋找低點買進，技術難度太高，行之不易，若是定期定額慢慢的往下買，是一個比較穩定而可行的策略，畢竟抱著金融股，就算短套也比較不會擔心。

首先讓我們來看金融股的股王富邦金（2881），近期公布今年前7月的每股獲利居然已經達到10元，並賺1個股本創下歷史新高，因此推升股價繼續往85元前進，有機會再創20多年來的新高。未來合併以銀行為主體的日盛金後，明年的獲利引擎將又會多了一項，而為了合併日盛金，富邦金將會增資發行新股，現增價為58.9元，差不多是市價的7折，短期股價上可能會有壓力，可以待拉回之後再逢低布局。

國泰金（2882）與富邦金形成金融股的雙箭頭，和富邦金一樣，都同受國內外股市與債市的大漲而有大幅的獲利，前7月自結EPS大賺7.5元，因此只要全球股、債市續強，那麼這兩個保險龍頭的獲利就有機會再創高點，而且外資在一整個8月大幅買超國泰金約80億元，顯然也是看好金融落後補漲的趨勢，未來拉回後可以慢慢的逢低承接。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/9/3 No.1265】

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