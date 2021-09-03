壽險大戶的最愛 投資標配 壓寶股大公開！
【文／許博傑】
從今年的台股來看，在許多個股股價、業績都來到歷史相對高檔下，不管是短線或長線的操作難度都已經拉高，再加上台股因位處高檔的波動度變大，選股難度也跟著愈來愈高。
穩定配息、成長為主
不過，就在操作難度變高的同時，8月上旬壽險業每月營運報告出爐後，就讓市場相對驚豔，繼今年上半年賺贏去年一整年後，6大壽險公司國壽、富邦、中壽、南山、台壽保、新壽前7月累計稅後淨利高達2610億元，再創歷史同期及全年新高，因此，在台股愈來愈需要步步為營的同時，跟著壽險公司腳步走相信會是未來投資的顯學。
先從壽險選股邏輯來看，為避免未來公司現金流出現問題，選股上不能波動太大，所以壽險選股一定是以穩定配息、穩定成長為原則，因此，權值股就為壽險持股必備標的，而穩定配息的龍頭股更是占持股的大部分。
當然，除了龍頭股外，壽險也會針對次產業龍頭股或龍頭中小型股來布局，尤其偏好當年度或未來2～3年持續成長的產業，因為，這些公司不但能讓壽險享有豐厚的配息，更有機會賺到大波段的差價。此外，在肥水不落外人田的原則下，如果是集團關係企業的績優股，也往往會是壽險持股的方向。
至於在跟著壽險操作原則上，由於一般投資人進出的金額不像壽險那樣龐大，所以就有著靈活進出的優勢，如果是穩定配息標的，那麼短線價差空間必定小，這種就適合長期定時定額持有，至於龍頭權值股就可長、可短，當指數大漲一段後，可拿出部分的持股搶差價，這樣來回操作也可降低成本。
而次產業龍頭如果長期成長性持續，那麼就要以長抱為原則，在壽險未大舉出脫前，都可繼續持有。在一般投資人較喜歡、較活潑的中小型股部分，則可以看產業循環，在循環谷底找對時機進場，因為壽險也可能在公司成長性轉佳時繼續加碼。此外，壽險也是凡人，操作上也會看錯、停損，所以，一旦跟著壽險買的標的出現基本面問題時，也須適時停損，而要觀察壽險進出的券商則可參考國泰、富邦、元富證券等總公司。
電子多鎖定產業龍頭
先從大多壽險愛買的公司看起，可發現市場熱門的電子股中，大多以產業龍頭、獲利穩健的方向為原則，當中以半導體、網通、蘋果、手機供應鏈等最多，其中半導體涵蓋了上、中、下游，例如聯電（2303）、瑞昱（2379）、南亞科（2408）、等個股，這也顯示壽險對電子產業仍是看龍頭投資，畢竟這些公司在過去的經營是有口皆碑，營運相對穩健。
【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/9/3 No.1265】
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