升息初期才是買股良機 別因為Fed退場進程自綁手腳

【文／阮文非】

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示年底前開始縮減買債規模，但強調開始退場不等於開始升息，加上他不斷重申其不急於升息的立場，讓投資人安心而成為支撐美股持續走高的主因之一。市場一直擔心央行升息，增加融資成本的同時，也會把資金從市場抽走，讓依靠極寬鬆貨幣政策而撐起來的股市漲勢無以為繼。

升息的方式才是重點

其實從歷史經驗來看，升息造成的負面心理因素只是暫時性，在升息週期展開的初期反而是股市要發動攻勢的進場良機，因為升息背後代表經濟在成長之中，股市既然是經濟的櫥窗，當然會有好表現，像近期南韓、墨西哥開始升息，其股市就在創新高！儘管美股不斷創新高，但可以預期當Fed開始升息後反有利股市繼續攀升，從而進一步加強市場信心，最近連華爾街最看空的分析師也不得不接受現實，調高其對美股目標價的預測。

曾擔任律師和華爾街銀行家的鮑爾，被外界認為他可能是歷來身價最高的Fed主席，他有金融市場的經歷，讓他更懂得如何抓住投資人的心態，先不管他認為目前美國通膨率飆升屬短暫現象的看法是否準確，因有不少專家以不同指標和歷史經驗來反對他的看法，但能肯定的是，從其貨幣政策態度來看，通膨會否失控根本不是重點，市場應更密切注意其未來會以什麼方式來升息。

葛老在位時，總是以模稜兩可的說辭任由外界揣測，藉此在真正就貨幣政策做出決策之前，令市場早已自我消化可能的反應，而且其決策往往出乎市場意料之外，讓大家跟在葛老後面走，從而增加Fed對市場的影響力。到了柏南克和葉倫當主席時，在決策上往往雷聲大，雨點小，像葉倫在2014年年底說要升息，但喊到2015年年底才敢開始小幅升息，曾令市場不把Fed言論當一回事。

到了鮑爾當主席，在近乎無限量寬（QE）下，他知道要穩住金融市場就得令市場跟著Fed要的方向走，否則在政策子彈已不多，加上政府為救經濟，不斷推出規模史無前例的龐大財政振興措施、疫情惡化但經濟較預期強健成長與通膨飆升…等錯綜複雜問題，美股是否能創新高，看來似乎不是鮑爾關心的重點，而是如何主導市場對Fed的升息預期，這才能保持Fed對市場的影響力。愈來愈多專家認為，鮑爾未來幾年會以緩步方式升息，在穩定市場走勢上發揮重要作用。

Eagle資產管理的策略性收益部總經理坎普（James Camp）認為，鮑爾已明確表示開始退場不代表開始升息，這是安定投資人的重要因素，但也代表升不升息，都不用管退場進程而自綁手腳。