科技股大亂流 如何趨吉避凶？誰能亂中取勝？

【文／林漢偉】

美國財報季逼近尾聲，有87%的企業獲利優於市場預期，華爾街更樂觀預估下半年美國企業獲利仍有相當不錯的成長動能，特別是具備高成長性與高獲利能力的科技股，最受華爾街分析師青睞。因此，8月以來美股各類股的漲跌幅表現統計可見，高科技類股上漲4.09%帶動美股持續創下歷史新高。

美科技股無做頭跡象

當中通訊服務類股也上漲近3%，顯示科技類股票吸引市場資金持續追捧，根據Fact Set統計資料顯示，第3季美國企業對獲利展望依舊相當正面，當中高科技類股公司，有68%的企業對於公司第3季的獲利前景給與正向的看法，顯示雖市場擔憂Delta疫情衝擊美國經濟表現，但從企業角度，對於第3季看法正面，這也是推升美國華爾街分析師不斷調高美國科技股目標價的主要原因之一。

QUICK Fact Set的資料顯示，蘋果、亞馬遜、Google與臉書的總市值達到7.05兆美元，而日股整體市值僅為6.86兆美元。事實上，兩者的總市值在7月份就發生了逆轉，8月以來差距進一步擴大，美國FANG+指數，8月份雖一度跌破50MA支撐，但很快又再度V轉向上醞釀創下歷史新高。主要仍是受惠美債利率由升轉貶帶動，資金重新擁抱高科技龍頭股，也使得FANG+指數化解做頭疑慮，截至8月27日止，反而看到MACD指標低檔重新黃金交叉，今年以來每次發生黃金交叉訊號，每次都帶動FANG+指數創下歷史新高。

蘋果走勢出現小敗筆

全球市值最高的企業蘋果，截至8月27日市值高達2.46兆美元，雖尚未突破歷史新高價，但8月股價維持在高檔區間整理，並一度創下歷史新高。受惠於第2季財報優於市場預期，且9月份即將發表年度新機iPhone 13的利多期待，股價整理蓄勢待發，惟一敗筆是股價走高同時，但MACD指標卻背離向下，顯示技術面累積修正壓力，須留意蘋果股價不可跌破50MA支撐，最好能在新機發表前突破前高，並扭轉MACD死亡交叉向下的弱勢訊號。