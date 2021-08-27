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外資逆勢買超股 夠強！ 金融 電信 原物料 半導體

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／蔡明翰】

今年8月以來，因Delta變異病毒擴散造成歐美疫情升溫，加上Fed持續釋出鷹派言論，兩大利空夾擊之下，市場風險持續拉升，導致避險需求增加，資金由高風險市場流向歐美等發達國家，美元轉強創9個月新高，反向亞幣持續貶值，並且高風險代表的高本益比科技股轉為相對弱勢。

歐美消費旺季可期

全球資金風險趨避的現象也同時發生在台灣市場，台幣與電子族群表現弱勢，引導外資在台股操作維持保守格局，在現貨市場賣多於買，加上借券賣出餘額持續增加，外資保守心態濃厚，加權指數8月以來，由高點回檔累計超過千點，技術面由多轉空。

Delta病毒在全球快速快散，經濟活動復甦已受到影響，消費與就業數字出現轉弱現象，市場擔憂景氣反轉向下，但因疫情增溫導致近期歐美疫苗接種率拉升，無論何種疫苗對於變種病毒仍具有一定保護力，加上歐美防疫政策再次轉趨嚴謹，預期疫情仍將獲得控制。

整體美國東北部將於9月底左右逐步趨緩，此外，年底的歐美消費旺季仍可期待，美國科技股仍有再度轉強機會，有望間接帶動外資在台灣電子族群由賣轉買。

之前Fed官員在談話間雖曾暗示將逐步轉為緊縮，但近期Fed釋出7月利率會議紀錄為疫情以來首次明確討論減碼購債議題，年底有望開始放緩購債步伐，導致美股由高檔震盪拉回，但近期因Delta病毒肆虐，美國消費與就業數字出現轉弱，預期Fed縮減購債壓力將大幅降低。

市場資金依然充沛

其中達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭原為最早開始釋出鷹派評論的Fed官員，但近期在經濟數據轉弱之下意外地縮減鷹派氣勢；再加上美國擴大基建政策上看3.5兆美元，即使Fed轉趨保守，市場資金仍將延續充沛格局，後續只要確認美元強勢格局告一段落，顯示資金未再持續由亞洲回流美國避險，便可確認Fed轉鷹派的利空有效消化，股市表現便可回到正常水準甚至伴隨著強勁反彈。

整體而言，Delta病毒與Fed減緩購債等利空對經濟面與資金面衝擊有限，但股市位階偏高無法忍受任何利空下，股市仍因此而拉回，但衝擊有限便表示中長線不會因此而轉空，拉回整理消化利空後仍將有望再次轉強，指數跌破重要均線後已不再是恐慌追殺之時，雖指數走勢仍未穩定，操作上應避免過度樂觀，但在拉回量縮時分批承接，後續利空消化後轉強便有極大的獲利空間，但拉回布局時選股成為後續能否致勝的關鍵點。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/8/27 No.1264】

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