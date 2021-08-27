被動元件趁勢坐大 MLCC反而受惠轉單效應

【文／謝明哲】

如果有人說「牆倒眾人推」是本波電子股重挫過程中的最佳寫照，相信沒有人會反對，除了大摩陸續看壞記憶體與面板產業外，近期本應受惠電子產業旺季的被動元件，也傳出大廠降價的傳聞，無疑對市場的信心再度造成衝擊，到底實際的狀況為何？若真的降價會造成什麼衝擊？不單純只是被動元件產業的問題，更進一步連動電子產業下半年的表現。

擴大市占率好時機

此次被動元件之所以傳出降價會對市場造成較大衝擊，主要原因在於近期馬來西亞與菲律賓因疫情再度爆發，影響到工廠的正常生產，由於國際被動元件大廠多半在兩地有設廠，而國內廠商赴馬、菲兩國設廠的比重並不高，主要生產基地位於台灣與中國，反而成為這波疫情衝擊國際大廠下的轉單受惠者，而從各大廠在此兩地主要生產的產品來看，MLCC（積層陶瓷電容）成為受影響最大的產品，此對於被動元件龍頭廠國巨（2327）而言，無疑是擴大MLCC市占率的好時機，畢竟在合併了基美（KEMET）後，國巨已然站穩了全球第3大MLCC供應商，有利於國巨進一步擴大市占。

而MLCC之所以成為兵家必爭之地，主要的原因在於相較於鉭質電容與鋁質電容，MLCC具有耐高溫高熱、體積小、適合大量生產等優點，在現今消費性電子產品多往輕薄短小化的趨勢下，MLCC成為主流產品，約占目前電容市場超過4成，主要成長動能除了5G通訊市場如手機需求較4G手機成長10%～15%、5G基地台用量較4G用量多3倍之外，另外電動車的高速成長也帶動整體MLCC出現大幅度的成長。

然而這次傳出要降價的產品並不是上述提到的高成長產品MLCC，而是被動元件的另外一個主力產品Chip-R（晶片電阻），晶片電阻同樣具備有體積小、穩定性高等特點，因此亦是現階段消費性電子產品的主流，而此次傳出降價的則是晶片電阻的主流規格0402與0201（代表該晶片電阻的長與寬，如0402為0.4mm*0.2mm）降幅15%（附圖），而其他產品線將調降10%，相較於美國晶片電阻龍頭Vishay（威世）才剛宣布產品要調漲10%～20%，市場在半個月後就傳出要降價的訊息，雖市占率超過3成、全球晶片電阻最大廠國巨不評論市場傳言、華新科（2492）與凱美（2375）也都表示目前並沒有降價的計畫，但股價仍是在利空環伺的氣氛之下偏空反應。