記憶體產業寒冬真相 外資可信？或業者說了算？

【文／李冠嶔】

就在8月12日，摩根士丹利旗下台、美、日、韓所有半導體分析師出具一份70頁的大報告，以「記憶體寒冬來臨（Memory-Winter Is Coming）」為大標，示警國際投資人DRAM景氣浮現反轉訊號，指出近期DRAM報價上漲，但第3季可能就是景氣頂峰，明年將步入供過於求的跌價循環。此報告降評了美光、海力士、南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344）等公司，僅喊買兆易創新、三星電子和Western Digital。

旺宏董事長吳敏求在8月17日股東會時大力駁斥，表示大摩的說法完全沒有知識，是炒股票的行為。吳敏求說，大摩對DRAM的看法他沒有意見，但旺宏Flash應用不同，只要產品夠smart，應用就會存在；他認為大摩不知道旺宏在做什麼，對於一竿子打翻產業，非常失望。吳敏求表示，從車用乃至電動車、醫療裝置等其他需求都持續強勁，相信旺宏會繳出每季愈來愈好的成績單。反問「若旺宏營運成長、財報出爐後，該外資要如何跟市場交代？」而近日小摩也發表看好記憶體的看法。

大摩5月降評半導體股

摩根士丹利在今年5月21日以中國手機銷售不如預期、半導體庫存增加、晶圓廠擴產快速為由，一口氣降評16檔半導體股。其中聯詠（3034）評等降為劣於大盤，目標價降至414元，引起軒然大波。大摩半導體分析師顏志天認為第3季的面板驅動IC價格可能會進一步上升，較第2季漲幅約5%～10%；然而終端產品需求不確定，下游業者愈來愈不願接受價格上漲。同時因為筆記型電腦庫存高，中國PC出口值4月年減1%，市場恐怕處於高峰。

6月18日大摩半導體產業分析師詹家鴻出具長達80頁的報告，開出外資降評台積電第1槍，報告重點在於台積電過去靠著摩爾定律的成功，將告一段落，目前僅是科技推動者（tech enablers），本益比25倍到頂，並非科技創新者（tech innovators），能享有35〜50倍本益比。並且指出市場仍以去年毛利率53%作預測，詹家鴻認為加入先進封裝後，實際毛利率在未來2年可能低於50%。

小摩看衰勝華產業前景

外資報告被公司反駁已有前例。2010年仍未成名的菜鳥分析師張恆，在8月加入摩根大通，經過兩個月內部訓練後，10月19日在另一家觸控面板大廠TPK-KY宸鴻（3673）上市前，發布第1篇研究報告，看壞勝華前景，意外成了外資圈最火紅的新人。張恆將勝華目標價訂在39元，投資評等為「表現劣於大盤」，預估勝華2010年第4季EPS僅有0.84元、2011年全年3元，且2011年第2季開始，觸控面板可能供過於求。