聯準會根本不是重點 市場最大的潛在危機是拜登

【文／阮文非】

拜登決定從阿富汗撤軍，結果一切全失算，讓拜登聲望急跌。但現在正是極敏感時刻，包括美國國會即將就其1.2兆美元基建支出案表決、政府又面對10月舉債上限、要仿傚雷根減稅刺激經濟、明年新聯準會主席人選等許多重要問題，都要國會投票決定。

可是拜登的民意支持度已不到一半，其提出的重大政策措施肯定備受質疑，有專家認為目前市場最大的潛在危機，並非聯準會是否提前退場，而是拜登本人！

拜登民意支持跌破一半

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）公布8月14日到17日所做最新民調顯示，由於新冠肺炎疫情惡化，和阿富汗危機令美國在國際社會上失信，甚至被視為奇恥大辱而招來國內、外輿論猛烈抨擊，即使有49%受訪者表示支持拜登整體執政表現，但相較前一次訪問，下跌4個百分點，反對他的民眾則大幅增加9個百分點至48%。其中，絕大部分受訪者反對他處理阿富汗的方式，僅25%民眾在阿富汗問題上支持他；在處理疫情方面，目前有53%民眾支持拜登，較4月訪問時大幅下滑16個百分點。

美國在阿富汗撤軍醜態百出，令拜登名聲大受影響，引來不少抨擊與譏諷的言論。其中包括早已被美軍狙殺的恐怖組織首腦賓拉登在11年前給手下的信也被外國媒體曝光，內容指拜登是軟弱無能的人，只要他能成為美國總統，就會令美國陷入危機。雖然相關報導言之鑿鑿，連手寫信件的照片也被登出來，但真實性有多大無從而知。不過，從拜登處理撤軍問題，確實反映出他在軍事外交上的無能。

其實拜登在幾個月前已表示要撤軍，照道理應該有充分時間做準備，但看來他不但沒有安排好，否則不會美國僑民一堆沒撤光，棄置一堆仍有軍事價值的武器與裝備，甚至還自設撤軍期限，用這底線把自己綁死，導致阿富汗民眾恐慌逃命，甚至抱著美國軍機升空，然後高空掉下來摔死。這樣的撤軍比當初撤出越南更難看，更令美國威信掃地，若要說拜登令美國陷入危機是沒有錯。再進一步來說，拜登的外交軍事能搞得一塌糊塗，經濟政策也似乎看出其壞事的作風。

成為自己政策最大威脅

美國經濟仍強勁成長，失業率持續下降，勞工薪資增長，拜登還繼續推出更多振興經濟措施，即使自7月底以來，每天新增確診人數就維持在逾10萬人以上，美股仍持續創新高，但市場專家認為拜登自己的政策可能成為其經濟成績的最大威脅。