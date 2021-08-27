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散戶自救手冊 套牢怎麼解？空手該不該撿？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／陳威良】

大盤指數近期自高檔回檔逾千點，之後又出現強力反彈，在這一波重挫的驚濤駭浪中，投資人不免緊張納悶，台股怎麼了？手上的股票套牢了怎麼辦？為讓投資人能夠釐清台股前路，投資反敗為勝，本單元將從國際政經環境著手，帶您探索造成台股這一波下跌的真正因素，和套牢後如何自救擺脫虧損窘境，及台股未來行情走勢、進場時點研判。

台股近期遭逢內憂外患夾擊，大盤指數由歷史最高點18034點，一口氣回檔了1786點，下跌過程中甚至出現罕見的K線9連黑走勢，中長期均線接連守不住，成交量也由高峰時單日7828億元天量，萎縮到大約僅剩3分之1，異常弱勢的背後是否藏有重大危機？挫低後的台股可以危機入市、擇優撿便宜？還是應該居高思危、小心進入空頭格局？

台股十字路口

回看國際局勢解讀

走在這十字路口的兩難問題，還是必須先回到整體國際局勢來看。首先，扮演全球股市多頭明燈的美股，縱使也出現高檔震盪修正，但姿態依然很高，道瓊指數從最高點拉回不到3%，目前守住季線；最能代表美股的S&P 500指數，不久前才剛刷新歷史高點紀錄，現在還是挺在短、中、長期所有均線之上；至於投資人特別關切的那斯達克和費半指數，拉回幅度分別逾3%、8%，就算修正稍多一點，但其實要收復跌點看起來並不困難。

目前為止美股的微幅修正，看起來僅能說是漲多後對利多、利空消息的調整，假如以華爾街對熊市定義是由高點回檔超過2成，那麼，美股顯然還是繼續走在多頭趨勢的道路上。歐股方面，英、德、法股市至8月中旬還創新高，技術面維持強勢整理。

至於亞洲股市，最弱勢的焦點其一是中國，上証指數早從2月起就跌跌不休，而香港的恒生指數與國企指數跌幅最重，已超過2成，這3大中國相關指數全部跌破年線，已確認進入空頭格局；另外一個則是剛辦完奧運、元氣大傷的日本，從2月至今仍止不住跌勢，指數也落在年線下方了。

台股今年集中、櫃買市場的高點，是在7月中、下旬所創下，如果以高點出現的時間接近來推論，國際股市與台股連動程度較高的，不意外還是美股，而歐股、陸股、港股或日股，對台股的直接影響相對不大，所以早就呈現脫鉤走勢。

因此可以得到一個重要結論：長期來看，只要美股持續走多頭，台股就不會有單獨進入空頭的危機。當然，兩個股市之間仍隨時會有各自因素去反映，所謂的連動性，並非美股漲一天、台股就要漲一天，或者美股一創高，台股馬上就會跟著創新高。但兩個市場不論是外貿出口、產業供應鏈的確緊密相連，股市不至於長期背道而馳，故台股近期跌幅遠較美股為重，超跌後應可期待反彈空間。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/8/27 No.1264】

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