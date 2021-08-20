買股 當沖煩惱多？ 專家祕訣：從賺5%再到翻倍賺

【文／林明謙】

只要有投資就一定會有煩惱，現階段投資人最常見的投資煩惱，絕大部分是因為糊里糊塗跟著別人投資，結果造成自己煩惱的開始，甚至很多人覺得當沖賺錢很輕鬆，但真的是這樣嗎？

很多人即使在生活中賺了錢，也不會去投資股票，原因是投資股票太令人煩惱了！現在這個階段投資到底會碰到哪些煩惱？投資什麼東西比較沒有煩惱？此外，不少投資人喜歡當沖操作，但當沖的煩惱其實也不小，而且當沖真有那麼好賺嗎？尤其現在股市往下走的情況下，會成為主力出貨的工具嗎？

趁年輕時及早學習

「投資」這門功課，如果可以不碰的話，也可以不要碰，專心工作、發展自己的專長，然後專心的存錢，也不是什麼壞事，筆者也常和年輕的投資朋友說，並不一定得買股票才會致富、才會賺到錢，努力工作照樣可以達到這樣的目標。

因此，如果真的一定要碰投資的話，建議宜趁年輕時及早學習，一方面吸收能力比較強，另一方面，學投資是真的需要繳學費的，因此不如趁年輕時學會，付出的學費與代價比較小，不要等到年老的時候，才來跌這重重的一跤，很容易讓人一蹶不振，因此，要學投資就趁早學，成本與代價比較小。

不過，只要有投資就一定會有煩惱，想要沒有煩惱就得到些東西，這個心態基本上是需要修正一下的。現階段投資人最常見的投資煩惱，絕大部分是因為糊里糊塗的跟著別人開始投資，結果就造成自己煩惱的開始。

比如「標的選得不對」，以為是穩健的好股票，但買了之後才發現股價與業績波動太大，不適合自己而煩惱。又或者是追高去買投機股，因為是跟著別人買投機股，又沒有停損準備，以為股價只會上漲不會下跌，不願意停損認賠，結果愈套愈深、愈深愈煩，甚至是不小心過度放大自己的槓桿，融資買進或借錢買進，那更是放大自己的煩惱。其實，投資人可以發現，這些煩惱是在一連串的錯誤下產生，而且環環相扣。

所以，當投資人還在學習的階段時，投資標的與策略不要超過自己的能力範圍，這樣就不會容易覺得煩惱，因此不建議去買大漲大跌的股票，但偏偏新手投資人又最容易受到這類標的吸引。

一開始買股票，最好是像要買房子自住一樣，買了不會特別期望它大漲大跌，只是長期想自住、想投資，所以，一開始買股票要先從穩健的標的開始，買了仍然可以好好的繼續工作，也可以好好的睡覺，不影響你的一般生活。然後時間經過就會開始賺到錢，也同時賺到經驗，再繼續下一個階段，這才是一般人學習投資的歷程。