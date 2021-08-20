15檔年線好股出列！ 台股反彈先鋒 攻守兼備

【文／傅梓翎】

年線是個股的重要防線，也是多頭最重要的支撐，隨著台股連跌9個交易日，盤面也有不少好股票已經跌到年線附近，這些年線好股具備攻守一體的特質，未來有機會成為台股反彈先鋒部隊。

最近台股真的是跌得有夠誇張，從8月5日～17日共9個交易日連續下跌，都不太反彈的，日K連9黑，感覺上台股有一個隱形的賣壓在，讓台股跌破了半年線17000點的支撐，並且直接下探16600點。

年線是個股重要防線

大盤退守到這裡，讓許多投資人相當擔心，雖然覺得是低點，但擔心會不會再破底，因此，為了進可攻、退可守，讓我們特別來看看股價已跌至年線附近整理的好股票。年線是個股的最重要防線，也是多頭最重要的支撐，有些個股已經領先下跌了，未來就有機會領先回升上漲，特別是那些已經跌到年線附近的好股票。這些年線好股具備攻守一體的特質，往上有空間、往下跌幅有限，且易設停損，當指數真的拉回時，布局上可以更安心。

我們按市值來看，筆者選出15檔可以優先來觀察跌至年線附近的好股票，就算台股續跌，也終究會在支撐區反彈，且說不定有機會從這裡面出現反彈的領軍個股。

首先一定要來看台積電（2330），投資人不要看它還守在580元附近，其股價從最高點的679元起算，跌幅已高達15%，但大盤從最高點18034點下跌至8月17日的16661點以來，跌幅僅約7.6%，股價已超越大盤跌幅近1倍，且還悄悄跌破所有均線，下方只剩下年線而已。

目前台積電年線位置大約在550元左右，因此，這是一個中長期的重要支撐，如果跌破，那台股也會兵敗如山倒，所以，台積電絕對是中長期資金如官股與壽險的護盤重心，年線550元不會輕易跌破，後續若股價真的來到附近，那不論是搶反彈或抱起來存股，都是不錯的選擇。

接著來看鴻海（2317），如果說外資今年全年賣超第1名是台積電，賣超金額達2900億元，那反過來，鴻海就是今年外資買超第1名，全年買超金額高達400多億元，要知道全年外資可是大賣台股約5000億元的情況，但他們居然繼續反向加碼鴻海，可見看好鴻海未來的發展潛力。

不論是往下游的電動車或是上游的半導體，鴻海的企圖心至少被外資欣賞，加上上半年EPS也賺近4.2元，全年EPS有機會挑戰9元，本益比也只有約12倍，近期股價也快跌至年線102元附近，因此，100元大關應該會有中長期的強力支撐，未來也將可能會是台股的反彈先鋒。