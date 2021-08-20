對抗黑天鵝兩手策略 反向ETF避險 融資券尋寶

【文／陳威良】

先前市場傳出當沖降稅減半恐怕不再延長，加上指標股貨櫃3雄急跌後進入整理，台股連日量縮收黑，出現人氣退潮趨勢。原本融資餘額成為行情推升的助力，波段最高曾達2999億元，創下2011年4月1日以來最高，但隨著大盤跌破季線，多殺多及停損賣壓同步出籠，融資反倒連日大減，融資使用率高的中小型股成了重災區。

利用反向ETF避險

從均線角度看大盤指數，自從7月20日跌破月線後，下彎的月線已構成實質壓力，而季線雖然也已失守，不過因為仍會持續扣抵低值，所以季線暫時可望維持翻揚，理論上有機會形成假跌破，假如在月、季線靠攏後能迅速重新站上季線，至少可化解行情再大幅修正疑慮，進而轉成區間盤整型態，不過前提是必須擴量以中長紅站上季線；反之，如果多頭遲不表態，放任讓月線與季線出現死亡交叉，那麼，行情走向中期回檔的風險就會增加。

看著現在的大盤K線圖，彷彿氣象預報的衛星雲圖，在鄰近海面有熱帶低氣壓進一步轉成颱風的可能性，此時除了緊盯變化，更重要的是預先做好防颱準備，萬一颱風真的直撲而來，才能大幅減少損失。大盤是否轉空？就線論線現在還言之過早，不過假使月、季線死亡交叉，甚至半年線都確立真跌破，那颱風帶來的威脅性將大大提升。

轉眼間已經下跌逾1200點，手中有持股者現在賣或不賣必定陷入兩難，不賣會擔心繼續破底，賣了又怕殺在低點，其實如果持有的是有基本面支撐的好股，值得用時間去等待回升，那不妨先透過反向ETF達到避險作用。

法人操盤時幾乎不會去殺低出清持股，一來是持股部位大，進出的靈活度受限，二來如果已經是挑選了優質股，碰上急跌反而是撿便宜的加碼機會。所以面對回檔風險時，法人通常是透過放空期權或買進反向ETF來對沖風險，這樣的操作策略，其實也廣受主力大戶採用，所以，股市震盪時散戶不要慌亂出清持股，先幫投資組合買個保險，透過反向ETF避險，控制損失後就能多換取一些時間，讓自己重新沉澱思考下一步。

操作不適合抱波段

目前市場上掛牌的股市、商品原物料相關的反向ETF共有16檔，和台股投資朋友最息息相關的反向ETF則有4檔，其中，元大台灣50反1（00632R）的基金規模最大，達到565億元，平常交易也最熱絡，追蹤大家熟悉的台灣50指數，另外3檔包括國泰臺灣加權反1（00664R）、富邦臺灣加權反1（00676R）、群益臺灣加權反1（00686R），追蹤的都是上市加權股價指數。