捕捉中國市場機遇 大咖看好政策概念 住宅出租

【文／阮文非】

中國政府近期一連串動作，導致科技和教育類股重挫。與此同時，其與西方的外交關係愈來愈壞，在這情況下，確實導致資金從中國轉向美國，但新興市場教父墨比爾斯和女股神伍德等著名投資人仍看好中國市場，並繼續從中尋找投資機會。

而不少投資人的應對方法就是避開中國加強管控的產業，投資其極力發展的產業像晶片和再生能源等。

新興市場之父仍看好

新興市場之父墨比爾斯（Mark Mobius）指出，中國最近出重手嚴厲監管科技與補教產業，已導致部分資金從中國撤出，轉向美國和印度等其他新興市場，這似乎是美、印股市能撐在高點的原因之一。雖然這顯示部分投資人被中國政府的舉動給嚇走，但長期看好中國與印度等新興市場的墨比爾斯卻有另一番看法。

他認為中國的嚴厲監管只針對特定的個別行業，雖然確實嚇跑不少資金逃往海外，但他認為這樣的市場反應，和政府加強監管個別行業的舉動都只是暫時性，資金既不會長期外流，政府也不會把嚴管手段無限延伸至所有產業。

對墨比爾斯來說，中國嚴管對象主要是那些龍頭與大企業，像科技巨擘騰訊和教育業龍頭新東方等，結果反而是有利於中小企業在國內獲得發展空間。另外，在全球新冠疫情持續燃燒下，他看好中國的醫療設備和醫療保健等類股，並認為仍未受嚴管的產業像高等教育、消費與速食等，有發展前景。

被外界封為科技女股神的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）最近也跟許多投資人一樣減碼中概股，其總資產淨值230億美元的主動型基金ARK Innovation（ARKK）迄8月9日止，持有的中概股占其資產比率只剩0.18%，遠低於2月的8%。

伍德坦承中概股的估值已被往下調降，短期內很難漲回去，甚至可能繼續跌。儘管如此，她表示就未來的投資展望來看，並沒有因此放棄中概股，會繼續在創新科技的領域裡尋找具潛力的中概股。

資金轉向政策概念股

儘管中國股市今年來走勢波動，除了面對新冠肺炎疫情捲土重來、經濟有放緩跡象、與歐美關係進一步惡化影響出口、資金持續流出等問題之外，最近又因為政府嚴管特定產業而令人坐立難安，但仍然有不少投資人在中國股市裡尋找投資機會。