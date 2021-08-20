美國隊長PK台股英雄 跟著大咖一起贏

【文／林漢偉】

台股8月出現明顯的賣壓，月初一度日K連3紅，一舉越過頸線反壓，但之後卻出現日K連7黑一舉跌破萬七大關，單就股市表現，台股8月跌幅1.54%，位居全球倒數第二（表1）。

全球資金出現緊縮

台股弱勢的原因，市場眾說紛紜，筆者認為主要的原因有三：首先，台股當沖人氣退潮，導致8月起量能急縮，資金開始撤離熱門股，從7月的電子、傳產滾量齊漲，到8月份的量縮齊跌，顯示資金退潮也導致台股出現弱勢走勢。

其次是，台股缺乏主流族群領軍反彈，市場最期待的航運族群，8月雖有反彈，但力道不如預期。加上半年報與7月營收利多，但多數電子股也僅只有一日反彈行情，僅只有成熟製程的電子股走勢較為整齊，但難以撐起指數反攻力道。

最後，隨著聯準會開始討論縮減購債規模，全球資金將出現緊縮，對於高本益比的股票造成壓力，許多強勢的中小型電子股開始翻空，連帶造成台股指數跌跌不休；反觀美股，從8月初起走勢卻與台股背道而馳，雖高檔一樣出現震盪，但卻持續盤堅走高，8月連續創下歷史新高（如圖1）。

美股8月頻創歷史新高的原因有三：（1）美國參議院通過1兆美元的基礎建設法案，雖仍須經過眾議院表決通過，但也宣告美國財政刺激金額再創下一個新里程碑，後續仍有史上最大的預算法案等待參眾兩院表決通過，在市場期待政府大力支持經濟的政策利多推動下，美股8月份由相關的公用事業類股領漲，推動道瓊與標普指數頻頻創下歷史新高。

類股輪動強弱分明

（2）美國10年期公債殖利率與美元指數雙雙走升。8月底全球央行行長齊聚美國懷俄明州傑克森洞，召開可能是近幾年最重要的一場全球央行年會。8月起美國就業數據亮眼，加上通膨數據續創近幾年最快成長速度，也使得縮減購債成為8月以來聯準會最常討論的議題，預期最快8月全球央行年會可能就會釋放相關訊息。因此，8月份帶動美元轉強與美債利率走升，利率走高導致資金轉而流向股市，這也是推升美股續強的原因之一。而美債利率走高導致科技股賣壓沉重，資金轉進價值型股票，這也是8月以來美股類股輪動中，導致族群強弱分明的原因。