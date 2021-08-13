運動健身股欲小不易 3大投資主軸獲利再升級

【文／許博傑】

打從去年新冠疫情開始升溫，部分運動相關產業的確因此受惠，若再加上最近中國政策風向球帶旺運動相關，使得運動與健身相關產業也紛紛拿出令市場亮眼的財報數據。

中國打擊遊戲產業！官媒在8月3日發表專題點名騰訊的遊戲大作《王者榮耀》是「精神鴉片」竟長成數千億產業，文章中也重批兩大網路巨頭騰訊和網易，開發的遊戲「毒害人心」。

健身計畫明確制定

事實上，文章一出，中、港的遊戲產業當日直接崩跌，當中遊戲龍頭企業騰訊在港崩跌超過10%、網易也重挫近15%，其他中國遊戲同業、以及遊戲業概念股的動漫畫、直播等相關產業，幾乎無一倖免，而就在中國官媒出重手打擊遊戲產業後，馬上政策就迎來了全民健身計畫，中國可說是有計畫性的想將國民的生活習慣藉由政策做一扭轉。

中國國務院在8月3日發布2021年至2025年的「全民健身計畫」，計畫明確制定未來5年的全民運動目標，包含在2025年常態性的運動人口比率達到38.5%、運動產業規模達5兆元。這一為期5年的「全民健身計畫」，不僅是延續上一個5年（2016年～2020年）的全民健身計畫。

從體育大國走向體育強國、從金牌體育走向全民體育的精神，也是「十四五規劃」期間全民健身事業的重要規畫，由於中國一向是以政策領導市場經濟的發展，因此在計畫發布後，相信未來將開始帶動中國市場對於運動、健身等相關產品的需求，就長線角度而言，運動服飾、器材、鞋等相關產業，就是未來投資的3大主軸。

財報數字相當亮眼

除了中國政策帶旺相關運動產業以外，近期的國際運動服以及運動鞋大廠也紛紛拿出令市場亮眼的財報，當中以Under Armour（UA）、Nike、愛迪達最受市場矚目。UA產品在市場需求強勁，讓其第2季財報優於預期，主因在於歐美陸續鬆綁限制措施，帶動消費者回健身房、瑜珈教室，而在各國持續放鬆限制下，UA更上修2021年營收從15%～20%調升為20%～25%。

Nike獲利虧轉盈

運動用品龍頭Nike第2季獲利轉虧為盈，營收更是創下50年來最佳，主要受益經濟重啟帶動北美業績反彈，Nike更看好下一年度營收將首度突破500億美元，未來消費者將從睡衣和居家服轉向購買慢跑鞋。