4種融資券大解密 告訴你哪裡有肥肉可以咬！

【文／邱創學】

透過融資、券研判，對於多空布局的掌握，能有初步認識，不論是融資增減，或者融券增減，籌碼間的角色變化，也代表了多、空兩方的布局意願，提早掌握，對於後勢多空研判將更明確。

融資、融券是擴充信用的操作方式，融資有利息壓力、融券有被軋空壓力及被強迫回補壓力，因此融資、融券是具有短線人氣指標意義，融資增加代表該族群股票有人氣，所以願意借錢來擴增買進張數，但水能載舟，亦能覆舟，若萬一股價不漲，因利息負擔壓力，屆時出場大賣時也會是一種沉重賣壓。

有充足的資才有券

融券大增表示看空該族群，可能認為漲太多，基本面轉有疑慮，多方線型架構被破壞掉等因素，但萬一漲勢欲罷不能，屆時補不回來，就要進行標借、議借、標購等作業，融券操作風險性不小。

事實上，還有很多不得不有的規定需注意，否則操作起來會不順手，首先是有資才有券，所以融資餘額要夠多才有券源。

其次要注意除權、息及股東會日期，因要製作股東名冊，融券需被迫強制回補，融資戶有很多不願曝光，因此選擇賣出，所以每當停資期間，該股因融資多處賣超，股價會較受壓抑。

最後就是政策影響，有時法令修改、股票被處置（俗稱關禁閉）、調節融資及融券成數等都會影響股價。

資券變化正是影響該股買賣優劣勢，沒有絕對標準，但通常最佳方式是融資減少且融券增加，雖然表示散戶人氣不佳，但籌碼在主力非散戶，這使得主力軋空機會增加。

透過資券掌握人氣

次佳狀況是融資增加且融券增加，通常表示人氣熱絡且誘空成功較有軋空潛力。

融資增加、融券減少代表散戶看好但較無軋空潛力，萬一融資鬆動賣出時籌碼會大亂；最差狀況是融資減少且融券減少代表散戶人氣不足且毫無軋空力道。

融資減少、融券增加：例如MOSFET尼克森（3317）；傳產股台玻（1802）、中鴻（2014）、彰源（2030）等。

這些股票特色是之前有漲過，但最近融資戶因獲利減少持股，認為車用電子、玻陶、鋼鐵等漲勢已過並且加空。

近日電動車大賣，高盛估2021年200萬輛、2030年3200萬輛，再加上大陸電動車廠商蔚來、小鵬、理想汽車紛紛傳出捷報，雖然車用晶片有緩解，但車用晶片廠英飛凌、Vissay的BB值都很高，英飛凌由1.5增至2.6，市場預估全球車用晶片缺到明年，例如過去缺貨7成，廠商出貨少，因此雖漲價但獲利受限，現在缺貨3成，還可漲價，出貨多所以獲利更多。