大立光到底行不行？ 光學產業群雄並起逐鹿中原

【文／李冠嶔】

傳統燃油車只需4～5顆鏡頭時代已逐漸下場，現今車用鏡頭需求大增，高階車種需求多達10顆以上，車用光學鏡頭相關產業跟著水漲船高，成為股市關注焦點。

稱霸股王已久的大立光（3008），今年以來股價下跌15%，拱手讓出股王寶座給矽力-KY（6415）。有中國德儀之稱的矽力-KY，搭上中國扶植半導體的特快車，今年已大漲7成。大立光由於智慧型手機市場雜音不少，品牌廠下單謹慎，除了毛利率守住60%大關，上季獲利與市場預測有差距。

大立光執行長林恩平在7月8日法說會裡繼續釋出保守看法，8月展望不明朗。大立光面臨部分客戶採取高規設計、低規成本，找4、5家廠商進行比價，由低價者取得訂單，未來大立光為滿足產能利用率，不排除也會接這類型中低階產品生產訂單。

競爭對手後來居上

原先看好大立光的天風證券郭明錤，今年6月出具報告，獨家揭露由於玉晶光（3406）量產技術結構改變，新款iPhone鏡頭送樣進度優於大立光。最新產業調查指出，大立光送樣iPhone 13的後置廣角鏡頭與後置長焦鏡頭樣本，未滿足蘋果公差要求，使蘋果要求玉晶光提高出貨量，並停止大立光出貨。這也證明了大立光過去引以為傲的高階技術，已被競爭對手後來居上。

蘋果過去靠著台廠代工，在智慧手機市場取得領導地位。但手機市場近年成長性不佳，靠壓低成本來維持獲利。陸廠在成本優勢與國家補貼下，從比亞迪、立訊精密、歌爾、藍思、長盈精密到舜宇光學，鯨吞蠶食鴻海（2317）、和碩（4938）、可成（2474）、大立光訂單。日經亞洲評論在8月4日報導，此次iPhone 13紅色供應鏈所占比重大增。近年成長快速的立訊精密預計明年1月份前會生產270萬支至285萬支iPhone，本月開始製造高階的Pro機型，打破蘋果往例，直接代工高階產品。

舜宇光學成績亮眼

5年以前仍不起眼的舜宇光學，目前已是多家陸系大廠智慧手機主要供應商。今年2月時天風證券已預言iPad 5P鏡頭驗證順利，預計在今年第1季中期後將開始大量出貨，今年iPad 5P鏡頭出貨比重約15%。而在手機方面，出貨給LG Innotek的iPhone 7P廣角鏡頭驗證順利進行中，預計今年底或第3季初開始大量出貨。此次日經評論也透露舜宇光學將首度打入iPhone供應鏈，將為13系列提供後置鏡頭。

舜宇光學主要優勢為整體成本結構，未來iPhone 7P廣角鏡頭與iPad 5P鏡頭出貨比重將在2022年進一步分別提升至15%～20%與25%～30%，未來可望取得新產品類別的鏡頭訂單，包括頭戴裝置與Apple Car鏡頭訂單。