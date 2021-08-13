土洋大對決 誰是資金最佳避風港？

【文／林明謙】

外資今年對台股提款不手軟，內資則是持續上演你丟我撿戲碼，面對詭譎多變的第3季行情，全球股市、債市、匯市該怎麼看？投資人要如何接下資金轉彎的變化球？本單元專家將帶您一同探究，機構、法人看法及市場資金最新動向，協助您找尋下一站最佳避風港。

雖然台股本來就是成也外資、敗也外資，但外資今年可以說是特別活躍，不僅在股市中興風作浪，也在匯市掀起巨大波瀾，不僅讓台股創下了18000點的歷史高點，也可以讓台幣升至27.6元附近，創下24年來新高，真的是太強大了！但6、7月的外資為何撤退？為何將資金匯出？到底外資在想什麼？讓我們來好好的解析一番。

外資匯出資金

股市動盪，改持美元

為抓住外資接下來的動態，我們必須先了解外資今年到底在做些什麼事，才能進一步了解他們在想些什麼。

首先看匯市部分，根據金管會每月公布的資料來看，外資近2個月持續匯出資金，先在6月匯出約19億美元後，又在7月繼續匯出約35億美元，相當於1500多億元的台幣。金管會解釋，以往年經驗來看，這個時間點多半和上市櫃公司發放現金股利有關，所以外資將拿到的現金匯出去，加上今年發放現金股利的時間比較晚，因此也預期未來還是有可能持續匯出資金。

當然，還有一部分原因是美元已經開始轉強，5月底時，美元指數差不多在90附近，但近期6～7月已來到92～93左右，甚至是往93靠近，在美元持續轉強下，外資將資金匯出也是可以理解的；後續也要持續留意，美元指數最好不要站上93，否則容易加速外資資金的匯出。

甚至是因為1～7月台股強勢上漲，一度漲至18000點，外資也可能在股市高檔獲利了結後，將資金匯出去；畢竟下半年聯準會可能即將會有動作，會因為通膨升溫與就業數據轉佳而準備要縮表，另外，還有Delta變種病毒影響經濟復甦這個變數，這些對於股市都可能會有壓力，指數在高處比較會不勝寒。

這時候對於外資來說，「現金」可能是他們更感興趣的標的，因為股票暫時不具吸引力，預期未來股市可能會有動盪，因而現金為王。所以，外資也開始將股票換成現金，看看外資5、6月賣超台股共1000億元，而7月更是單月大賣1200多億元，因此外資資金已經在做轉向了；而什麼現金更安全、更有興趣呢？當然就是「美元」了，難怪美元近期那麼強勢。

因此，新台幣在6～7月就遭逢外資匯出的壓力，就從27.6元附近貶至28元左右，不過來至8月之後，台幣已開始略微回升至27.8附近，說不定外資的匯出壓力已經減少，未來可以持續追蹤。