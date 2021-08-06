通膨時代新布局 營建 資產 原物料勢不可當

【文／許博傑】

通膨效應來臨，營建、資產、原物料看俏！雖然疫情持續干擾全球景氣復甦，但在全球央行持續寬鬆的效應下，今年堪稱是通膨效應起飛的一年，從電子半導體持續漲價，到全球航運運價創歷史新高，再到基本金屬銅、鋁、鎳、鐵礦石等報價都來到2010年後的高點來看，今年可說是萬物起漲甚至大漲的一年。

通膨態勢愈來愈明確

在物價持續攀高的效應下，國人最愛的房地產市場也在去年下半年後有開始加溫的現象，在通膨態勢愈來愈明確下，過去沉寂許久的營建股，今年有沒有除權息行情？股價有沒有機會在下半年表現一波？而先前大漲過後拉回震盪的原物料甚至資產股，有沒有機會捲土重來？

中美貿易戰是台灣房地產轉旺的一大分水嶺，主因在於當台商開始自中國撤資後，除南向東南亞布局外，許多台商都選擇回到最熟悉的土地重新發展，也因此台幣在2019年下半年起，走出一波對美元23年以來最大的升值趨勢，資金回台後除帶動台幣大幅升值外，這些返鄉的鮭魚更是在全台的工業區大買土地、廠辦。

從數據來看，工業土地、廠房、廠辦等工業地產，在今年上半年總交易量高達593億元，不僅較去年同期大幅增加34.6%，更是創下歷史同期新高，其中，基期較低的中、南部工業區土地漲幅年增率達4%，這也讓央行在今年3月將工業區閒置土地納入信用管制範圍。

在台商回流加碼投資台灣的效應下，工業用地在去年到今年需求持續增溫，在工業用地大漲後，未來在廠商陸續進駐下，周邊的商用及住宅需求就有機會拉高。

以目前房市展望來看，自用住宅的剛性需求短期雖然因為疫情縮手，但其實各大建商都看好疫後報復性消費，以今年到7月底為止來看，全台交易已近20萬棟，不管是當月成交或遞延性的成交買盤，皆凸顯出買房需求並不會因疫情影響而中止，也難怪近期潤泰新（9945）、國建（2501）都不看淡下半年房市展望。

潤泰新在近期股東會上樂觀看未來，公司目前銷售、興建中及庫存土地共有十餘案，以集團在手土地換算可推案金額初估破1000億元，未來10年營運無虞，雖今年公司本業營運入帳個案僅「潤泰文樺」在6月開始交屋，預計第3季為營運高峰，但業外南山人壽貢獻，加上明年初估有6大案可挹注營運，包括「潤泰敦峰」、「松濤苑」、「潤泰鼎峯」、「潤泰文樺」、「犁和段公辦都更」、「青田街案」等，明年營建本業營運確定轉強，看好各國央行持續QE政策、救經濟等政策訴求下，多數資金都在尋求保值項目，不動產市場將呈現溫和成長。