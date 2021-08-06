滾動式套息操作 一套資金短打接力賺不停

【文／林明謙】

近期是除權息旺季，讓我們來好好研究今年的除息行情要怎麼做？來看看專業的投資者是如何一檔接一檔的「套息操作」，用同一套資金將股息套出來，達成資金使用上的最大化，而這種套息上的操作有什麼要注意的地方？

主賺股息不賺股價

今年受疫情影響，許多上市櫃公司股東會被迫延期，連帶的除息行情時間也同樣遞延，現在已經8月了，還有很多公司沒有開股東會，因此，投資人可以持續留意哪些公司開完股東會，確定除息日後，準備進入除息行情，一定還有很多的好公司，可以來進行一檔一檔的套息操作。

專業的投資者都會把握每年的除息行情時間來滾動式操作，而這種「套息」操作，簡單的說就是用同一筆資金，多次參與個股的除息行情，因為除息行情可能會在除息前發動，也可能在除息後發動，但只要有發動，抓個3%～5%的獲利就可以先獲利了結，再轉進下一檔值得參與除息行情的標的，然後重複操作。基本上，只要指數行情沒有出現太大波動或是出現大跌，參與除息行情贏面是有優勢在的。

但我們必須提醒投資人，在參與除息行情時，盡量找股價沒有大漲的股票，比較有機會在除息後填息，或是在除息前上漲，且要記得我們主要想賺的是股息，而不是股價，因此也盡量找股價波動上較平穩的股票。另外，如果在除息之前，股價已經大漲的，建議投資人也可以先獲利了結，不一定要參與除息。以今年的行情來看，資金打帶跑的心態濃厚，因此比較不會在除息前上漲一波、除息後再漲一波，能出現一波賺到的話，資金都會選擇獲利了結。

以近期7月26日除息2.5元的國泰金（2882）來看，股價在7月上旬時差不多在54元左右，隨著時間靠近，股價來到60元附近，漲幅可說是已經超過10%，因此，一定有資金在除息前先獲利了結。若是選擇參與除息的話，就會發現股價居然沒有填息，反而還貼息，一度跌至53元～54元，當然主要也是最近大盤一度跌破17000點所致。

另外，再看近期貼息演出的華碩（2357），股價近期也沒大漲過，反而還先下滑一段，許多投資人也是撿起來參與除息，除息前一天的收盤價是351元，但除息26元之後，沒想到股價還是跌至319.5元，跌幅將近2%，主要是近期市場對於下半年的PC展望保守，因為全球疫情開始趨緩，所以參與除息行情還是有一定的風險，也要留意一下產業面的變化。