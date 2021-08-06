被動元件迎新藍海 12強錢景佳 後勢不容小覷

【文／李冠嶔】

被動元件過去是相當不起眼的角色，2018年因日本大廠村田製作所（Murata）、東電化（TDK）等公司，將產品由消費市場轉至汽車，進而使得台廠受惠轉單以及供需失衡的漲價效應，帶動營收、獲利大幅成長。然過度的漲價加上景氣急轉直下，產業陷入了2年低潮，今年在疫後數位經濟成長下，5G、伺服器、車用應用大增，被動元件再迎新藍海。

MLCC市場需求倍增

根據研調機構預估，電動車電子控制單元（ECU）、先進駕駛輔助系統（ADAS）所需要的被動元件將會比燃油車增加數倍。每輛燃油車平均MLCC（積層陶瓷電容）需求約3000顆，油電混合車約5000顆，特斯拉每輛需求則是大於1萬顆，未來高階電動車更高達1.4萬～2萬顆。

5G應用快速帶動大功率被動元件需求增加，基地台所需MLCC就比4G增加了3倍左右，手機約增加3成～5成。以5G iPhone為例，需要1500顆以上，較過去的1100顆增加36%。此外，第3代半導體的氮化鎵、碳化矽預期未來在快充、電源、電動車與工業用會大量成長，將帶動大功率被動元件需求。

鴻海（2317）與國巨（2327）在去年9月28日結盟，當時出席的除了鴻海劉揚偉董事長、國巨陳泰銘董事長外，包括了奇力新執行長郭耀井、凱美電機董事長翁啟勝、同欣電子總經理呂紹萍也共同簽署協議，未來發展電動車、智慧醫療等領域。對國巨而言，鴻海朝新興產業的加速布局，正好為近年大力併購布局的集團成員創造穩定出海口，對鴻海而言，則藉由掌握上游關鍵零件，能提供客戶高附加價值解決方案，達到雙贏的目的。

相較於日系被動元件，國巨身為台灣龍頭股價實在委屈。2018年由國巨主導MLCC漲價，一度為千金成員，但因為高檔「前妻賣股」事件，股價最低跌至227元。反觀村田製作所2018年還權高點為6635日圓，今年初漲到1萬日圓以上，至7月底收盤價仍有9040日圓。MLCC第2大廠三星電機在2018年最高價為162500韓元，今年一度大漲至223000韓元，現在仍有192000韓元。

國巨在合併普思、基美後，公司自評滿意合併綜效，新國巨核心團隊共28人，3分之2來自於普思與基美。目前電阻、鉭電居世界第一，MLCC位居世界第三，基美的塑膠電容及鋁電解電容95%應用在汽車，電感類則有85%～90%應用在汽車、工規、醫療及航太，合併奇力新後，電感也是行業內的前3大。