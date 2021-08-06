晶片需求大爆發 全球缺貨危機才剛開始

【文／阮文非】

雖然全球汽車業晶片缺貨情況已減緩，但原來晶片危機不僅沒有結束跡象，甚至可能從現在起才剛開始，晶片危機正從傳統汽車業擴散到其他產業，就連蘋果、特斯拉都開始感受到晶片供應壓力。

目前全球汽車業晶片缺貨情況好像減緩一點，但原來晶片危機不僅沒有結束跡象，甚至可能從現在起才剛開始，包括英特爾執行長等已警告晶片缺貨問題還會繼續2年。從蘋果到特斯拉的財報都顯示其面對晶片缺貨問題，這可能代表晶片危機正從傳統汽車業，擴散至智慧手機和晶片需求量更大的電動車。

晶片交貨期愈拖愈長

歐美政府之前積極全球協調車用晶片缺貨問題。傳統汽車業近期缺貨情況已有減緩，但蘋果等卻出現晶片不夠用情況，晶片生產線像是挖東牆補西牆，而且汽車售價遠高於智慧手機，車賣不好對經濟的衝擊更大，是否表示歐美寧願犧牲其他產業，也要先救汽車業？所以晶片缺貨問題根本沒有被解決過！

券商Susquehanna研究指出，4月全球晶片從廠商下單訂購至拿到貨為止，已延長至17週，創2017年開始追蹤以來的最長紀錄。其形容晶片供應已進入「危險區」（danger zone），同時警告在缺貨問題未解決下，會促使買家囤積晶片存貨或雙重下單，導致供應問題變更嚴重。

才過了1個月，其5月報告指整體交貨期已延長至18週再創新高，較2018年上一次延期最嚴重時還要高出逾4週時間。其中，以電源管理晶片交貨延後問題最嚴重，因為5月延後交貨時間增加約14天至25.6週！電源管理晶片是從智慧手機到其他機械設備都必須使用。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）近期表示，全球晶片缺貨危機的最惡劣時刻仍未到來！他預期下半年缺貨問題將惡化，要花1～2年時間才能令供應情況回復正常，因為英特爾在歐美蓋的新晶片廠要1～2年才能完工。

他指出各項產品的巨大需求、新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈和中、美關係惡化等，是造成全球晶片大缺貨的主因。他強調必須讓中、美關係「正常化」才能解決問題。

他表示，目前有超過100家企業希望英特爾生產自家設計的晶片，並且只有讓全球晶片供應鏈達至供需平衡，才會對美國和科技業有利。英特爾已表示將會為高通和亞馬遜生產晶片，目前全球晶圓代工的市場規模逾1000億美元，因此，英特爾願意砸數百億美元資金投入晶圓生產。